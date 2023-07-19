https://sputniknews.com.tr/20230719/adalet-bakani-tunc-adli-tatil-donemi-yarin-baslayacak-1073735597.html
Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi yarın başlayacak
Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi yarın başlayacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adli tatil dönemi yarın başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek” dedi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T23:29+0300
2023-07-19T23:29+0300
2023-07-19T23:29+0300
türkiye
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli tatil dönemiyle ilgili açıklama yaptı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102, Ceza Muhakemesi Kanununun 331, Danıştay Kanununun 86, İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. maddeleri gereğince yarın başlayacak olan Adli tatil dönemi süresince Adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek. 31 Ağustos 2023 günü itibariyle sona erecek olan Adli tatil dönemi vesilesiyle değerli yargı mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Yeni Adli Yıl ile birlikte, yargı teşkilatımızın özveri ve gayretiyle insanımızın esenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
yılmaz tunç
Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi yarın başlayacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adli tatil dönemi yarın başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek” dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli tatil dönemiyle ilgili açıklama yaptı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102, Ceza Muhakemesi Kanununun 331, Danıştay Kanununun 86, İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. maddeleri gereğince yarın başlayacak olan Adli tatil dönemi süresince Adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek. 31 Ağustos 2023 günü itibariyle sona erecek olan Adli tatil dönemi vesilesiyle değerli yargı mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Yeni Adli Yıl ile birlikte, yargı teşkilatımızın özveri ve gayretiyle insanımızın esenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”