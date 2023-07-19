https://sputniknews.com.tr/20230719/adalet-bakani-tunc-adli-tatil-donemi-yarin-baslayacak-1073735597.html

Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi yarın başlayacak

Adalet Bakanı Tunç: Adli tatil dönemi yarın başlayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adli tatil dönemi yarın başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek” dedi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T23:29+0300

2023-07-19T23:29+0300

2023-07-19T23:29+0300

türkiye

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli tatil dönemiyle ilgili açıklama yaptı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102, Ceza Muhakemesi Kanununun 331, Danıştay Kanununun 86, İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. maddeleri gereğince yarın başlayacak olan Adli tatil dönemi süresince Adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek. 31 Ağustos 2023 günü itibariyle sona erecek olan Adli tatil dönemi vesilesiyle değerli yargı mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Yeni Adli Yıl ile birlikte, yargı teşkilatımızın özveri ve gayretiyle insanımızın esenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

türkiye

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yılmaz tunç