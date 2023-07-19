ABD'de sahte oy kullanan 16 Cumhuriyetçiye suç duyurusu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz: Faiz artışları enflasyonu düşürmeye yetmez
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
AK Partili Külünk: FETÖ, Amerikancılar ve AB’ciler NATO zirvesinden cesaret buldu
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Rusya'nın tahıl koridoruyla insancıl hukukun gereğini yapma isteği engellenmiş oldu'
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230719/abdde-sahte-oy-kullanan-16-cumhuriyetciye-suc-duyurusu-1073727127.html
ABD'de sahte oy kullanan 16 Cumhuriyetçiye suç duyurusu
ABD'de sahte oy kullanan 16 Cumhuriyetçiye suç duyurusu
ABD'nin Michigan eyaletinde, 2020 başkanlık seçimlerinde kendini "Seçiciler Kurulu (Electoral College) Üyesi" olarak tanıtan Cumhuriyetçi Parti mensubu 16... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T19:16+0300
2023-07-19T19:16+0300
dünya
abd
michigan
cumhuriyetçi parti
cumhuriyetçi parti
oy
oy
donald trump
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063219988_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d4dc242a7be339c73cedd5df98aa119c.jpg
ABD'de Michigan Başsavcısı Dana Nessel, eski ABD Başkanı Donald Trump için kendini Seçiciler Kurulu Üyesi gibi gösteren 16 sahte delege hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istedi, zanlıları "sahte sertifikalar sunmak" ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eyaletteki zaferine rağmen seçimin sonucunu değiştirmeye çalışmakla suçladı.Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Nessel, "Sahte seçmenlerin eylemleri, halkın seçimlerimizin doğruluğuna olan inancını baltaladı ve inanıyoruz ki Michigan'daki seçimlerimizi yönetirken kullandığımız yasaları da açıkça ihlal etti" ifadesini kullandı.Nessel, "Departmanımın, bir başkanlık seçiminde milyonlarca Michigan seçmeninin yasal olarak kullandığı oy pusulalarını bozmaya yönelik organize bir çabaya dair ezici kanıtlar karşısında harekete geçmemesi çok büyük bir suistimal olurdu" değerlendirmesinde bulundu.Başsavcılığın 14 sayfalık suç duyurusunda, zanlıların, 14 Aralık 2020'de, Michigan Cumhuriyetçi Parti genel merkezinin bodrum katında gizlice buluştuğu ve "usulüne uygun seçilmiş, nitelikli seçmenler" olduklarını belirten çok sayıda sertifikayı imzaladığı iddia edildi.Ingham ilçesindeki 54-A Bölge Mahkemesine çıkarılacak 16 kişinin her birinin sahtecilik ve seçimde sahtecilik yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere 8 suçlamayla karşı karşıya kalacağı duyuruldu.ABD medyasında çıkan haberlerde, Michigan'ın dışında Georgia, New Mexico, Arizona, Wisconsin ve Pensilvanya eyaletlerinde de Trump'ın kazandığını iddia eden sahte sertifikalı Seçiciler Kurulu üyelerinin varlığından bahsedildi.ABD başkan adayına doğrudan seçmen değil, Seçiciler Kurulu üyesi oy veriyorABD'de her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde esasen seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.Bu üyelerin görevi, ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını seçmek oluyor ve seçimlerde en fazla oyu alan aday değil, en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor.Seçiciler Kurulunun her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delegesi bulunuyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.Her 4 yılda bir, seçimlerden birkaç hafta sonra toplanarak görevini yerine getiren Seçiciler Kurulunun üye sayısı, eyaletlerin nüfusuna göre belirlenirken, her eyalet, ABD Kongresinin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatodaki toplam üye sayısı kadar delegeye sahip oluyor.
michigan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063219988_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_7fa1cd965b9a74bbfb9b7fc4abba22f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, michigan, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi parti, oy, oy, donald trump
abd, michigan, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi parti, oy, oy, donald trump

ABD'de sahte oy kullanan 16 Cumhuriyetçiye suç duyurusu

19:16 19.07.2023
© AAABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemi Indiana ve Kentucky eyaletlerinde tamamlandı.
ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemi Indiana ve Kentucky eyaletlerinde tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD'nin Michigan eyaletinde, 2020 başkanlık seçimlerinde kendini "Seçiciler Kurulu (Electoral College) Üyesi" olarak tanıtan Cumhuriyetçi Parti mensubu 16 sahte delege hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
ABD'de Michigan Başsavcısı Dana Nessel, eski ABD Başkanı Donald Trump için kendini Seçiciler Kurulu Üyesi gibi gösteren 16 sahte delege hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istedi, zanlıları "sahte sertifikalar sunmak" ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eyaletteki zaferine rağmen seçimin sonucunu değiştirmeye çalışmakla suçladı.
Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Nessel, "Sahte seçmenlerin eylemleri, halkın seçimlerimizin doğruluğuna olan inancını baltaladı ve inanıyoruz ki Michigan'daki seçimlerimizi yönetirken kullandığımız yasaları da açıkça ihlal etti" ifadesini kullandı.
Nessel, "Departmanımın, bir başkanlık seçiminde milyonlarca Michigan seçmeninin yasal olarak kullandığı oy pusulalarını bozmaya yönelik organize bir çabaya dair ezici kanıtlar karşısında harekete geçmemesi çok büyük bir suistimal olurdu" değerlendirmesinde bulundu.
Başsavcılığın 14 sayfalık suç duyurusunda, zanlıların, 14 Aralık 2020'de, Michigan Cumhuriyetçi Parti genel merkezinin bodrum katında gizlice buluştuğu ve "usulüne uygun seçilmiş, nitelikli seçmenler" olduklarını belirten çok sayıda sertifikayı imzaladığı iddia edildi.
Ingham ilçesindeki 54-A Bölge Mahkemesine çıkarılacak 16 kişinin her birinin sahtecilik ve seçimde sahtecilik yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere 8 suçlamayla karşı karşıya kalacağı duyuruldu.
ABD medyasında çıkan haberlerde, Michigan'ın dışında Georgia, New Mexico, Arizona, Wisconsin ve Pensilvanya eyaletlerinde de Trump'ın kazandığını iddia eden sahte sertifikalı Seçiciler Kurulu üyelerinin varlığından bahsedildi.

ABD başkan adayına doğrudan seçmen değil, Seçiciler Kurulu üyesi oy veriyor

ABD'de her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde esasen seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.
Bu üyelerin görevi, ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını seçmek oluyor ve seçimlerde en fazla oyu alan aday değil, en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor.
Seçiciler Kurulunun her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delegesi bulunuyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Her 4 yılda bir, seçimlerden birkaç hafta sonra toplanarak görevini yerine getiren Seçiciler Kurulunun üye sayısı, eyaletlerin nüfusuna göre belirlenirken, her eyalet, ABD Kongresinin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatodaki toplam üye sayısı kadar delegeye sahip oluyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала