ABD'de sahte oy kullanan 16 Cumhuriyetçiye suç duyurusu

ABD'nin Michigan eyaletinde, 2020 başkanlık seçimlerinde kendini "Seçiciler Kurulu (Electoral College) Üyesi" olarak tanıtan Cumhuriyetçi Parti mensubu 16... 19.07.2023

ABD'de Michigan Başsavcısı Dana Nessel, eski ABD Başkanı Donald Trump için kendini Seçiciler Kurulu Üyesi gibi gösteren 16 sahte delege hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istedi, zanlıları "sahte sertifikalar sunmak" ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eyaletteki zaferine rağmen seçimin sonucunu değiştirmeye çalışmakla suçladı.Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Nessel, "Sahte seçmenlerin eylemleri, halkın seçimlerimizin doğruluğuna olan inancını baltaladı ve inanıyoruz ki Michigan'daki seçimlerimizi yönetirken kullandığımız yasaları da açıkça ihlal etti" ifadesini kullandı.Nessel, "Departmanımın, bir başkanlık seçiminde milyonlarca Michigan seçmeninin yasal olarak kullandığı oy pusulalarını bozmaya yönelik organize bir çabaya dair ezici kanıtlar karşısında harekete geçmemesi çok büyük bir suistimal olurdu" değerlendirmesinde bulundu.Başsavcılığın 14 sayfalık suç duyurusunda, zanlıların, 14 Aralık 2020'de, Michigan Cumhuriyetçi Parti genel merkezinin bodrum katında gizlice buluştuğu ve "usulüne uygun seçilmiş, nitelikli seçmenler" olduklarını belirten çok sayıda sertifikayı imzaladığı iddia edildi.Ingham ilçesindeki 54-A Bölge Mahkemesine çıkarılacak 16 kişinin her birinin sahtecilik ve seçimde sahtecilik yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere 8 suçlamayla karşı karşıya kalacağı duyuruldu.ABD medyasında çıkan haberlerde, Michigan'ın dışında Georgia, New Mexico, Arizona, Wisconsin ve Pensilvanya eyaletlerinde de Trump'ın kazandığını iddia eden sahte sertifikalı Seçiciler Kurulu üyelerinin varlığından bahsedildi.ABD başkan adayına doğrudan seçmen değil, Seçiciler Kurulu üyesi oy veriyorABD'de her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde esasen seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.Bu üyelerin görevi, ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını seçmek oluyor ve seçimlerde en fazla oyu alan aday değil, en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor.Seçiciler Kurulunun her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delegesi bulunuyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.Her 4 yılda bir, seçimlerden birkaç hafta sonra toplanarak görevini yerine getiren Seçiciler Kurulunun üye sayısı, eyaletlerin nüfusuna göre belirlenirken, her eyalet, ABD Kongresinin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatodaki toplam üye sayısı kadar delegeye sahip oluyor.

