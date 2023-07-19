https://sputniknews.com.tr/20230719/abd-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-atladigi-icin-kirgizistana-karsi-onlemler-hazirliyor-1073725097.html

ABD, Rusya'ya yönelik ‘yaptırımları atladığı’ için Kırgızistan'a karşı önlemler hazırlıyor

ABD, Rusya'ya yönelik ‘yaptırımları atladığı’ için Kırgızistan'a karşı önlemler hazırlıyor

ABD’nin, Rusya’ya yönelik yaptırımların aşılmasına yardım ediyor olabileceği düşüncesi ile Kırgızistan'a karşı yaptırımlar hazırladığı bildirildi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T17:51+0300

2023-07-19T17:51+0300

2023-07-19T17:51+0300

dünya

kremlin

kırgızistan

abd

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg

Washington Post gazetesinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin planları ile ilgili bilgisi olan iki ABD'li bürokrata dayandırdığı habere göre Washington, Rusya ile ticareti durdurması için ‘baskı uygulamak’ amacıyla Kırgızistan'a karşı yeni ekonomik önlemler hazırlıyor.Bürokratlara göre ABD makamları bu hafta içinde önlemleri devreye alabilecek. Gazete, önlemlerin daha önce yaptırımlardan ve bazı şirketlerin ‘kara listeye’ alınmasından ibaret olduğunu yazdı.Gazeteye konuşan bürokratlardan biri, “Kırgızistan, diğer ülkelere kıyasla küçük olmasına rağmen, yaptırımlardan kaçınılması için kabul edilemez derecede elverişli bir ortamın yaratılmasında tüm faktörlerin aynı anda nasıl rol oynadığının açık bir örneğidir” ifadelerini kullandı.Kaynaklara göre Kırgızistan’ın Rus şirketlere Çin yapımı insansız hava araçları dahil olmak üzere çift kullanımlı ürünler tedarik ettiğine dikkat çekilen haberde, Kırgız şirketlerin Şubat ve Mart aylarında Çin ve Güney Kore’den yarı iletkenler ve voltaj yükselticiler dahil ‘hassas’ elektronik ürünler satın aldığı ve aynı dönemde Kırgızistan'dan neredeyse aynı miktarda benzer ekipmanın Rusya’ya ihraç edildiği vurgulandı.Kırgızistan’ın Washington Büyükelçiliği, Washington Post’un talebine cevaben ülke yönetiminin uluslararası kaçakçılık ve diğer yasadışı ticaretle mücadelede kurallarına uymaya kararlı olduğunu belirtti. Açıklamada, Moskova ile ticaretteki artışın kısmen ülke sınırları üzerinden ürün akışının izlenmesine yönelik elektronik sistemlerin geliştirilmesine bağlı olduğu belirtildi. Yaptırımların ihlal edilmesi ile ilgili bazı durumları kabul eden Büyükelçilik, ancak eleştirmenlerin ‘gerçek ekonomik bağlamı’ dikkate almadıklarını, Rusya ve Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne dahil olduklarını ve bir milyonu aşkın Kırgız vatandaşının Rusya’da çalıştığını vurguladı.Kremlin: Rusya, olası ABD yaptırımlarına rağmen Kırgızistan ile ilişkileri geliştirme niyetindeKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya’nın Kırgızistan’a yönelik olası yaptırımlar ile ilgili durumu takip edip etmediği ve ekonomik ilişkiler için bir takım riskler görüp görmediği sorusuna yanıt olarak, Kırgızistan’ın Rusya'nın yakın ortağı olduğunu, iki ülkenin gelişmiş ilişkilere ve entegrasyon süreçlerine sahip olduklarını ve Rusya’nın bunları daha da geliştirme niyetinde olduğunu ifade etti.Bunun ‘Kırgızistan'ın kendisine büyük fayda sağlayan entegrasyonun ta kendisi’ olduğuna ve Kırgızistan'ın ‘bu entegrasyon sürecinin daha da geliştirilmesinden kesinlikle yararlanan taraf olduğuna’ dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

kırgızistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, kırgızistan, abd, rusya