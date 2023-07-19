https://sputniknews.com.tr/20230719/abd-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-atladigi-icin-kirgizistana-karsi-onlemler-hazirliyor-1073725097.html
ABD, Rusya'ya yönelik ‘yaptırımları atladığı’ için Kırgızistan'a karşı önlemler hazırlıyor
ABD, Rusya'ya yönelik ‘yaptırımları atladığı’ için Kırgızistan'a karşı önlemler hazırlıyor
ABD’nin, Rusya’ya yönelik yaptırımların aşılmasına yardım ediyor olabileceği düşüncesi ile Kırgızistan'a karşı yaptırımlar hazırladığı bildirildi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:51+0300
2023-07-19T17:51+0300
2023-07-19T17:51+0300
dünya
kremlin
kırgızistan
abd
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg
Washington Post gazetesinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin planları ile ilgili bilgisi olan iki ABD'li bürokrata dayandırdığı habere göre Washington, Rusya ile ticareti durdurması için ‘baskı uygulamak’ amacıyla Kırgızistan'a karşı yeni ekonomik önlemler hazırlıyor.Bürokratlara göre ABD makamları bu hafta içinde önlemleri devreye alabilecek. Gazete, önlemlerin daha önce yaptırımlardan ve bazı şirketlerin ‘kara listeye’ alınmasından ibaret olduğunu yazdı.Gazeteye konuşan bürokratlardan biri, “Kırgızistan, diğer ülkelere kıyasla küçük olmasına rağmen, yaptırımlardan kaçınılması için kabul edilemez derecede elverişli bir ortamın yaratılmasında tüm faktörlerin aynı anda nasıl rol oynadığının açık bir örneğidir” ifadelerini kullandı.Kaynaklara göre Kırgızistan’ın Rus şirketlere Çin yapımı insansız hava araçları dahil olmak üzere çift kullanımlı ürünler tedarik ettiğine dikkat çekilen haberde, Kırgız şirketlerin Şubat ve Mart aylarında Çin ve Güney Kore’den yarı iletkenler ve voltaj yükselticiler dahil ‘hassas’ elektronik ürünler satın aldığı ve aynı dönemde Kırgızistan'dan neredeyse aynı miktarda benzer ekipmanın Rusya’ya ihraç edildiği vurgulandı.Kırgızistan’ın Washington Büyükelçiliği, Washington Post’un talebine cevaben ülke yönetiminin uluslararası kaçakçılık ve diğer yasadışı ticaretle mücadelede kurallarına uymaya kararlı olduğunu belirtti. Açıklamada, Moskova ile ticaretteki artışın kısmen ülke sınırları üzerinden ürün akışının izlenmesine yönelik elektronik sistemlerin geliştirilmesine bağlı olduğu belirtildi. Yaptırımların ihlal edilmesi ile ilgili bazı durumları kabul eden Büyükelçilik, ancak eleştirmenlerin ‘gerçek ekonomik bağlamı’ dikkate almadıklarını, Rusya ve Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne dahil olduklarını ve bir milyonu aşkın Kırgız vatandaşının Rusya’da çalıştığını vurguladı.Kremlin: Rusya, olası ABD yaptırımlarına rağmen Kırgızistan ile ilişkileri geliştirme niyetindeKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya’nın Kırgızistan’a yönelik olası yaptırımlar ile ilgili durumu takip edip etmediği ve ekonomik ilişkiler için bir takım riskler görüp görmediği sorusuna yanıt olarak, Kırgızistan’ın Rusya'nın yakın ortağı olduğunu, iki ülkenin gelişmiş ilişkilere ve entegrasyon süreçlerine sahip olduklarını ve Rusya’nın bunları daha da geliştirme niyetinde olduğunu ifade etti.Bunun ‘Kırgızistan'ın kendisine büyük fayda sağlayan entegrasyonun ta kendisi’ olduğuna ve Kırgızistan'ın ‘bu entegrasyon sürecinin daha da geliştirilmesinden kesinlikle yararlanan taraf olduğuna’ dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
kırgızistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:33:2557:1950_1920x0_80_0_0_aaa9e9d6845e3e4489e1c44ba1d3f1e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, kırgızistan, abd, rusya
kremlin, kırgızistan, abd, rusya
ABD, Rusya'ya yönelik ‘yaptırımları atladığı’ için Kırgızistan'a karşı önlemler hazırlıyor
Abone ol
ABD’nin, Rusya’ya yönelik yaptırımların aşılmasına yardım ediyor olabileceği düşüncesi ile Kırgızistan'a karşı yaptırımlar hazırladığı bildirildi.
Washington Post gazetesinin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin planları ile ilgili bilgisi olan iki ABD'li bürokrata dayandırdığı habere göre Washington, Rusya ile ticareti durdurması için ‘baskı uygulamak’ amacıyla Kırgızistan'a karşı yeni ekonomik önlemler hazırlıyor.
Bürokratlara göre ABD makamları bu hafta içinde önlemleri devreye alabilecek. Gazete, önlemlerin daha önce yaptırımlardan ve bazı şirketlerin ‘kara listeye’ alınmasından ibaret olduğunu yazdı.
Gazeteye konuşan bürokratlardan biri, “Kırgızistan, diğer ülkelere kıyasla küçük olmasına rağmen, yaptırımlardan kaçınılması için kabul edilemez derecede elverişli bir ortamın yaratılmasında tüm faktörlerin aynı anda nasıl rol oynadığının açık bir örneğidir” ifadelerini kullandı.
Kaynaklara göre Kırgızistan’ın Rus şirketlere Çin yapımı insansız hava araçları dahil olmak üzere çift kullanımlı ürünler tedarik ettiğine dikkat çekilen haberde, Kırgız şirketlerin Şubat ve Mart aylarında Çin ve Güney Kore’den yarı iletkenler ve voltaj yükselticiler dahil ‘hassas’ elektronik ürünler satın aldığı ve aynı dönemde Kırgızistan'dan neredeyse aynı miktarda benzer ekipmanın Rusya’ya ihraç edildiği vurgulandı.
Kırgızistan’ın Washington Büyükelçiliği, Washington Post’un talebine cevaben ülke yönetiminin uluslararası kaçakçılık ve diğer yasadışı ticaretle mücadelede kurallarına uymaya kararlı olduğunu belirtti. Açıklamada, Moskova ile ticaretteki artışın kısmen ülke sınırları üzerinden ürün akışının izlenmesine yönelik elektronik sistemlerin geliştirilmesine bağlı olduğu belirtildi. Yaptırımların ihlal edilmesi ile ilgili bazı durumları kabul eden Büyükelçilik, ancak eleştirmenlerin ‘gerçek ekonomik bağlamı’ dikkate almadıklarını, Rusya ve Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne dahil olduklarını ve bir milyonu aşkın Kırgız vatandaşının Rusya’da çalıştığını vurguladı.
Kremlin: Rusya, olası ABD yaptırımlarına rağmen Kırgızistan ile ilişkileri geliştirme niyetinde
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya’nın Kırgızistan’a yönelik olası yaptırımlar ile ilgili durumu takip edip etmediği ve ekonomik ilişkiler için bir takım riskler görüp görmediği sorusuna yanıt olarak, Kırgızistan’ın Rusya'nın yakın ortağı olduğunu, iki ülkenin gelişmiş ilişkilere ve entegrasyon süreçlerine sahip olduklarını ve Rusya’nın bunları daha da geliştirme niyetinde olduğunu ifade etti.
Bunun ‘Kırgızistan'ın kendisine büyük fayda sağlayan entegrasyonun ta kendisi’ olduğuna ve Kırgızistan'ın ‘bu entegrasyon sürecinin daha da geliştirilmesinden kesinlikle yararlanan taraf olduğuna’ dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kırgızistan ile çok değer verdiğimiz ikili ilişkilerimizi ve ortak entegrasyonumuzun tüm formatlarını ileride de geliştirmek niyetindeyiz.”