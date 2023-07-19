https://sputniknews.com.tr/20230719/52-saat-sonra-kontrol-altina-alinan-canakkaledeki-orman-yangini-bolgesi-havadan-goruntulendi-1073692006.html

52 saat sonra kontrol altına alınan Çanakkale'deki orman yangını bölgesi havadan görüntülendi

52 saat sonra kontrol altına alınan Çanakkale'deki orman yangını bölgesi havadan görüntülendi

Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar, helikopterden görüntülendi. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T10:00+0300

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orman yangını

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Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.Geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda personel ve kara aracının yanı sıra uçak ve helikopterler de yoğun mesai harcadı.Alevlerin hasara neden olduğu ormanlık alanlar ile tarım arazilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter yardımıyla havadan görüntüledi.Çiftlik yandı, 13 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvanı telef olduÇanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde iki farklı noktada başlayan ve 8 köyü etkileyen orman yangınında Kurşunlu köyünde bir çiftlikteki 13 büyükbaş, 10 küçükbaş hayvanı telef oldu. Yaklaşık 4 milyon TL zararı oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20230718/canakkaledeki-3-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073676639.html

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