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4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi
4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi
015 yılında Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 4 yaşındaki yeğeninin eline verdiği silah ile ateş ettirdiği anları kayıt altına alan ve görüntüleri sosyal medya... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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2015 yılında çelien görüntülerde, F.C. (46) isimli şahıs, 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı vererek ateş ettirdi. Cep telefonu ile küçük çocuğun peş peşe ateş ettiği anları kayıt altına alan F.C., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde; küçük çocuğun iki eliyle zar zor tuttuğu tabanca ile art arda ateş ettiği anlar yer aldı. O esnada tabancanın namlusunun aşağıya doğru olması dikkatlerden kaçmazken, görüntü tepkiye sebep oldu.Paylaşılan görüntü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, kısa sürede tespit ettikleri F.C. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve bahse konu olayda kullanılan tabancanın da kuru sıkı olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230706/gelin-havaya-ates-etti-1073229314.html
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sakarya, silah, çocuk
sakarya, silah, çocuk

4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi

12:22 19.07.2023
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi
4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK
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015 yılında Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 4 yaşındaki yeğeninin eline verdiği silah ile ateş ettirdiği anları kayıt altına alan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şahıs gözaltına alındı. Küçük çocuğun iki eliyle zorla tuttuğu tabanca ile arka arkaya ateş açtığı anlar bu kadarına da pes dedirtti.
2015 yılında çelien görüntülerde, F.C. (46) isimli şahıs, 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı vererek ateş ettirdi. Cep telefonu ile küçük çocuğun peş peşe ateş ettiği anları kayıt altına alan F.C., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde; küçük çocuğun iki eliyle zar zor tuttuğu tabanca ile art arda ateş ettiği anlar yer aldı. O esnada tabancanın namlusunun aşağıya doğru olması dikkatlerden kaçmazken, görüntü tepkiye sebep oldu.
Paylaşılan görüntü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, kısa sürede tespit ettikleri F.C. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve bahse konu olayda kullanılan tabancanın da kuru sıkı olduğu öğrenildi.
Gelin, havaya ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
TÜRKİYE
Gelin, havaya ateş etti
6 Temmuz, 11:35
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