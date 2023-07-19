https://sputniknews.com.tr/20230719/4-yasindaki-yegeninin-eline-silahi-verip-ates-ettirdi-1073700903.html

4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi

4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi

015 yılında Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 4 yaşındaki yeğeninin eline verdiği silah ile ateş ettirdiği anları kayıt altına alan ve görüntüleri sosyal medya... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T12:22+0300

2023-07-19T12:22+0300

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türkiye

sakarya

silah

çocuk

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2015 yılında çelien görüntülerde, F.C. (46) isimli şahıs, 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı vererek ateş ettirdi. Cep telefonu ile küçük çocuğun peş peşe ateş ettiği anları kayıt altına alan F.C., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde; küçük çocuğun iki eliyle zar zor tuttuğu tabanca ile art arda ateş ettiği anlar yer aldı. O esnada tabancanın namlusunun aşağıya doğru olması dikkatlerden kaçmazken, görüntü tepkiye sebep oldu.Paylaşılan görüntü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, kısa sürede tespit ettikleri F.C. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve bahse konu olayda kullanılan tabancanın da kuru sıkı olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230706/gelin-havaya-ates-etti-1073229314.html

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