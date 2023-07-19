2. el araçta yeni 'oyun': Ceza gelebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Rusya’nın tahıl koridoruyla insancıl hukukun gereğini yapma isteği engellenmiş oldu’
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve Türk Lirası'nın değer kaybı!
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
119 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230719/2-el-aracta-yeni-oyun-ceza-gelebilir-1073687752.html
2. el araçta yeni 'oyun': Ceza gelebilir
2. el araçta yeni 'oyun': Ceza gelebilir
Online platformlarda satıcılar 2. el araç fiyatını düşük gösterip ilanın açıklamasında ekstra ücret istiyor. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T07:15+0300
2023-07-19T07:15+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
satış
ticaret bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069745924_0:98:999:659_1920x0_80_0_0_2bbf398b6449f244852b3341a16e847c.jpg
Sıfır oto ile 2. el araç fiyatları astronomik bir şekilde açılınca ilk önce araç satışında ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ kuralı getirildi. Buna rağmen fiyatlardaki hareketlilik devam ederken, Ticaret Bakanlığı önceki günlerde 2. el araç satışına ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu.Milliyet'in haberine göre, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikinci el araç satış fiyatı, sıfır araç satış fiyatının üzerinde olamayacaktı. Bu durum 1 Ocak 2024’e kadar yasaklandı ve yönetmelik de 15 Temmuz’da yürürlüğe girdi.500 bin lirayı aşan ekstra ücretOnline satış platformlarındaki bazı satıcılar 2. el araçlarını sıfır araçtan pahalıya satabilmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Ceza yememek için aracını sıfır araç fiyatından düşük listeleyen satıcılar ilanın açıklama kısmında ise ekstra ücretler sıralıyor. Bu durumda 2. el aracın satış fiyatı türlü gerekçeler gösterilerek sıfır araç fiyatını sollamış oluyor. 2. el araç sitelerinde bunun örneklerine de sıkça rastlanıyor. Satıcılar araca yaptırdıkları çeşitli işlemler ve ekledikleri aksesuarlar için alıcıdan 30 bin liradan başlayıp 500 bin lirayı bile aşan ekstra ücret istiyor.Sosyal medyada da kullanıcılar ikinci el araç satışlarında ekstra para istendiğine dair şikâyetlerde bulunuyor. Örneğin, bir vatandaşı sıfır araç satışı yapan bayilerin de liste fiyatına ek olarak para istediğini ya da zorunlu ekstra paket satışı yaptıklarını aksi halde aracı satmadıklarını belirtiyor. Bu yönde ikinci el araç satış sitelerinde de satıcıların ekstra para istediğini belirten vatandaşlar, CİMER’e şikâyette bulunduğunu ifade ediyor.Üst sınırdan cezaTicaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477.5 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılı ilk 6 ayda Ticaret İl Müdürlüklerince 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi. Buna ek olarak; son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9 Haziran’dan itibaren İl Müdürlüklerince 648 yetkili bayide denetim yapıldı. Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayisine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin TL idari para cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/ticaret-bakanligindan-fahis-fiyata-152-milyon-tl-para-cezasi-1073644878.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069745924_0:4:999:753_1920x0_80_0_0_0ebd006f9b8d9a4cc6111ae1c205d56d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ikinci el, ikinci el otomobil, satış, ticaret bakanlığı
ikinci el, ikinci el otomobil, satış, ticaret bakanlığı

2. el araçta yeni 'oyun': Ceza gelebilir

07:15 19.07.2023
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Online platformlarda satıcılar 2. el araç fiyatını düşük gösterip ilanın açıklamasında ekstra ücret istiyor.
Sıfır oto ile 2. el araç fiyatları astronomik bir şekilde açılınca ilk önce araç satışında ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ kuralı getirildi. Buna rağmen fiyatlardaki hareketlilik devam ederken, Ticaret Bakanlığı önceki günlerde 2. el araç satışına ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu.
Milliyet'in haberine göre, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikinci el araç satış fiyatı, sıfır araç satış fiyatının üzerinde olamayacaktı. Bu durum 1 Ocak 2024’e kadar yasaklandı ve yönetmelik de 15 Temmuz’da yürürlüğe girdi.

500 bin lirayı aşan ekstra ücret

Online satış platformlarındaki bazı satıcılar 2. el araçlarını sıfır araçtan pahalıya satabilmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Ceza yememek için aracını sıfır araç fiyatından düşük listeleyen satıcılar ilanın açıklama kısmında ise ekstra ücretler sıralıyor. Bu durumda 2. el aracın satış fiyatı türlü gerekçeler gösterilerek sıfır araç fiyatını sollamış oluyor. 2. el araç sitelerinde bunun örneklerine de sıkça rastlanıyor. Satıcılar araca yaptırdıkları çeşitli işlemler ve ekledikleri aksesuarlar için alıcıdan 30 bin liradan başlayıp 500 bin lirayı bile aşan ekstra ücret istiyor.
Sosyal medyada da kullanıcılar ikinci el araç satışlarında ekstra para istendiğine dair şikâyetlerde bulunuyor. Örneğin, bir vatandaşı sıfır araç satışı yapan bayilerin de liste fiyatına ek olarak para istediğini ya da zorunlu ekstra paket satışı yaptıklarını aksi halde aracı satmadıklarını belirtiyor. Bu yönde ikinci el araç satış sitelerinde de satıcıların ekstra para istediğini belirten vatandaşlar, CİMER’e şikâyette bulunduğunu ifade ediyor.

Üst sınırdan ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477.5 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılı ilk 6 ayda Ticaret İl Müdürlüklerince 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi. Buna ek olarak; son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9 Haziran’dan itibaren İl Müdürlüklerince 648 yetkili bayide denetim yapıldı. Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayisine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin TL idari para cezası verildi.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 152 milyon TL para cezası
Dün, 09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала