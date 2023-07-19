Düğünde damada 'acı kaybımız' yazılı çelenk şakası

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Siirt’te evlenen damada arkadaşları ve kardeşi ilginç bir şaka yaptı. Siirt’te bir düğün salonunda yapılan düğünde damadın arkadaşları ve kardeşi cenaze korteji düzenledi. Düğün esnasında cenaze kortejini gören gelin, damat ve misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şaka olduğunu daha sonra anlayan damat, gelin ve misafirler gülme krizine girdi.