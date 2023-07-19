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Düğünde damada 'acı kaybımız' yazılı çelenk şakası
Düğünde damada 'acı kaybımız' yazılı çelenk şakası
Siirt’te evlenen damada arkadaşları ve kardeşi ilginç bir şaka yaptı. Siirt’te bir düğün salonunda yapılan düğünde damadın arkadaşları ve kardeşi cenaze... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, düğün, siirt, gelin, damat, çelenk
фото, fotoğraf, düğün, siirt, gelin, damat, çelenk

Düğünde damada 'acı kaybımız' yazılı çelenk şakası

16:34 19.07.2023
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Siirt’te evlenen damada arkadaşları ve kardeşi ilginç bir şaka yaptı. Siirt’te bir düğün salonunda yapılan düğünde damadın arkadaşları ve kardeşi cenaze korteji düzenledi. Düğün esnasında cenaze kortejini gören gelin, damat ve misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şaka olduğunu daha sonra anlayan damat, gelin ve misafirler gülme krizine girdi.
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Siirt’te dünya evine giren Halit Ataker ve Yıldız Aksu çiftine düğününde arkadaşları ve damadın kardeşi şaka yaptı.

Siirt’te dünya evine giren Halit Ataker ve Yıldız Aksu çiftine düğününde arkadaşları ve damadın kardeşi şaka yaptı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Siirt’te dünya evine giren Halit Ataker ve Yıldız Aksu çiftine düğününde arkadaşları ve damadın kardeşi şaka yaptı.

© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Damadı yaşarken öldüren arkadaşları, önlerinde imam kılığına girmiş biri, göğüslerinde damadın vesikalık fotoğrafı ve üzerinde 'Acı kaybımız' yazılı bir çelenk ile içeriye girdi.

Damadı yaşarken öldüren arkadaşları, önlerinde imam kılığına girmiş biri, göğüslerinde damadın vesikalık fotoğrafı ve üzerinde &#x27;Acı kaybımız&#x27; yazılı bir çelenk ile içeriye girdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Damadı yaşarken öldüren arkadaşları, önlerinde imam kılığına girmiş biri, göğüslerinde damadın vesikalık fotoğrafı ve üzerinde 'Acı kaybımız' yazılı bir çelenk ile içeriye girdi.

© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Durumun şaka olduğunu daha sonra fark eden salondakiler gülme krizine girerken, salonda alkış tufanı koptu.

Durumun şaka olduğunu daha sonra fark eden salondakiler gülme krizine girerken, salonda alkış tufanı koptu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Durumun şaka olduğunu daha sonra fark eden salondakiler gülme krizine girerken, salonda alkış tufanı koptu.

© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Sosyal medyada buna benzer şakalara denk geldikleri için ağabeyine böyle bir şaka yapmak istediğini belirten damat Halit Ataker’in kardeşi Kadir Ataker, şakaya kendi mizaçlarını katarak eğlenceli bir etkinlik yaptıklarını ve gelen misafirlerinde bu duruma çok güldüklerini söyledi.

Sosyal medyada buna benzer şakalara denk geldikleri için ağabeyine böyle bir şaka yapmak istediğini belirten damat Halit Ataker’in kardeşi Kadir Ataker, şakaya kendi mizaçlarını katarak eğlenceli bir etkinlik yaptıklarını ve gelen misafirlerinde bu duruma çok güldüklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Sosyal medyada buna benzer şakalara denk geldikleri için ağabeyine böyle bir şaka yapmak istediğini belirten damat Halit Ataker’in kardeşi Kadir Ataker, şakaya kendi mizaçlarını katarak eğlenceli bir etkinlik yaptıklarını ve gelen misafirlerinde bu duruma çok güldüklerini söyledi.

© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Ataker, “Klasik bir düğün merasimi dışında çok daha eğlenceli hale geldi. Bu eğlence bizi ve gelen bütün misafirleri mutlu etmiş oldu ve düğüne farklı bir renk kattı” dedi.

Ataker, “Klasik bir düğün merasimi dışında çok daha eğlenceli hale geldi. Bu eğlence bizi ve gelen bütün misafirleri mutlu etmiş oldu ve düğüne farklı bir renk kattı” dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ

Ataker, “Klasik bir düğün merasimi dışında çok daha eğlenceli hale geldi. Bu eğlence bizi ve gelen bütün misafirleri mutlu etmiş oldu ve düğüne farklı bir renk kattı” dedi.

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