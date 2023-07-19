Düğünde damada 'acı kaybımız' yazılı çelenk şakası

Siirt’te evlenen damada arkadaşları ve kardeşi ilginç bir şaka yaptı. Siirt’te bir düğün salonunda yapılan düğünde damadın arkadaşları ve kardeşi cenaze korteji düzenledi. Düğün esnasında cenaze kortejini gören gelin, damat ve misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şaka olduğunu daha sonra anlayan damat, gelin ve misafirler gülme krizine girdi.
Sosyal medyada buna benzer şakalara denk geldikleri için ağabeyine böyle bir şaka yapmak istediğini belirten damat Halit Ataker’in kardeşi Kadir Ataker, şakaya kendi mizaçlarını katarak eğlenceli bir etkinlik yaptıklarını ve gelen misafirlerinde bu duruma çok güldüklerini söyledi.
Sosyal medyada buna benzer şakalara denk geldikleri için ağabeyine böyle bir şaka yapmak istediğini belirten damat Halit Ataker’in kardeşi Kadir Ataker, şakaya kendi mizaçlarını katarak eğlenceli bir etkinlik yaptıklarını ve gelen misafirlerinde bu duruma çok güldüklerini söyledi.