https://sputniknews.com.tr/20230718/zaporojyede-patlamamis-bir-storm-shadow-fuzesinin-parcalari-imha-edildi-1073671327.html
Zaporojye’de patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçaları imha edildi
Zaporojye’de patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçaları imha edildi
Zaporojye’deki Berdyansk kentinde patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçalarının imha edildiği bildirildi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T22:03+0300
2023-07-18T22:03+0300
2023-07-18T22:03+0300
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rusya
ukrayna
storm shadow
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Güvenlik güçleri tarafından Sputnik’e verilen bilgiye göre, Zaporojye bölgesinde yer alan Berdyansk kentinde patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçaları imha edildi.Güvenlik güçleri mensupları, “Berdyansk kolluk kuvvetleri, Storm Shadow füzesinden etkilenen bölgenin incelenmesi sırasında ölümcül silahın patlamamış bileşenlerini buldu. Yapılan incelemenin ardından mühimmatın bulunan kümülatif kısmının imhasına karar verildi” açıklamasında bulundu.Storm Shadow füzesi Ukrayna tarafından Rusya’nın cephe arkasındaki bölgelerine ve sivil hedeflere yönelik saldırılarda aktif olarak kullanılıyor.
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Zaporojye’de patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçaları imha edildi
Zaporojye’de patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçaları imha edildi
2023-07-18T22:03+0300
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Zaporojye’de patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçaları imha edildi
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Zaporojye’deki Berdyansk kentinde patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçalarının imha edildiği bildirildi.
Güvenlik güçleri tarafından Sputnik’e verilen bilgiye göre, Zaporojye bölgesinde yer alan Berdyansk kentinde patlamamış bir Storm Shadow füzesinin parçaları imha edildi.
Güvenlik güçleri mensupları, “Berdyansk kolluk kuvvetleri, Storm Shadow füzesinden etkilenen bölgenin incelenmesi sırasında ölümcül silahın patlamamış bileşenlerini buldu. Yapılan incelemenin ardından mühimmatın bulunan kümülatif kısmının imhasına karar verildi” açıklamasında bulundu.
Storm Shadow füzesi Ukrayna tarafından Rusya’nın cephe arkasındaki bölgelerine ve sivil hedeflere yönelik saldırılarda aktif olarak kullanılıyor.