https://sputniknews.com.tr/20230718/uefadan-turkiye-aciklamasi-ev-sahipligi-icin-basvuruda-bulundu-1073670550.html
Türkiye'den, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi için başvuru
Türkiye'den, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi için başvuru
UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T17:39+0300
2023-07-18T17:39+0300
2023-07-18T17:45+0300
uefa
türkiye
spor
uefa avrupa ligi
başvuru
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Türkiye, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulundu.
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uefa, türkiye, uefa avrupa ligi, başvuru
uefa, türkiye, uefa avrupa ligi, başvuru
Türkiye'den, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi için başvuru
17:39 18.07.2023 (güncellendi: 17:45 18.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Türkiye, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulundu.