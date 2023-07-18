Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde kaç hava aracı var?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Devletlerin teknolojiye yaklaşımında neler değişti?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Lozan'ın 100. yılında neler olacak?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230718/turkiyenin-orman-yanginlariyla-mucadele-envanterinde-kac-hava-araci-var-1073654545.html
Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde kaç hava aracı var?
Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde kaç hava aracı var?
Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınları yeniden gündeme geldi. Sputnik, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T13:00+0300
2023-07-18T13:03+0300
türkiye
türkiye
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072805048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fc42468e119e5310842a13c50a07d58.jpg
Yaz ayının başlaması ve sıcakların olağanüstü yükselmesi ile birlikte kaçınılmaz olarak orman yangınları da birçok noktada başladı. Çanakkale’den Hatay’a ve Kahramanmaraş’a kadar olan özellikle Ege ve Akdeniz hattında birçok noktada irili ufaklı yangınlarla mücadele sürüyor.Özellikle 2021 yılının yaz ayında Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından yangın söndürmede kullanılan uçak ve helikopterlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştı. Yangınlara Rusya’dan kiralanan uçak ve helikopterlerin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Hırvatistan, Katar ve İran personel ve araç desteği sağlamıştı. Rusya’dan kiralanan uçaklardan birisi 14 Ağustos’ta Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü. Bu sürecin ardından Türkiye de envanterindeki araç sayısını artırmak için yeni ihaleler açtı.Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Ocak 2022’de paylaştığı mesajda, “2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır. 5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir” ifadelerini kullanmıştı.Türkiye’nin yangınlarla mücadele gücüSputnik’in Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Türkiye’nin güncel orman yangınlarıyla mücadele hava gücünde toplam 300 ton su taşıma kapasitesine sahip 22 uçak ve 100 helikopter bulunuyor. Uçak kapasitesinin 20’si envanterde 2’si rezerv uçakken 100 helikopterin ise 69’u envanterde 31’i rezerv statüsünde bulunuyor. Bunun yanı sıra 2’si rezerv olmak üzere toplam 10 insansız hava aracı (İHA) da Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunuyor. Bu İHA’lar yangınların gözetlenmesi, erken müdahale ve planlama açısından kullanılıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde ayrıca 4 bin 800 kara aracı ve 25 bin personel de orman yangınlarıyla mücadele gücü içinde hazır bulunuyor.Rusya’dan büyük gövdeli yangın uçağı talebiTürkiye’deki ekipler yangınları müdahale ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya’dan da geçen yıllarda olduğu gibi büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi için görüşmelerin başladığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşerek orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya’dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi konusunu ele aldı.2021 yılındaki yangınlarda 5 adet “İlyuşin İl-76” tipi büyük uçak, 3 adet “Beriev Be-200″ tipi amfibi uçak ve özel yangın sistemlerine sahip 3 adet helikopter Türkiye’de görev yapmış ve yangınların söndürülmesinde büyük rol oynamıştı.Önümüzdeki günlerde Rusya tarafından uçakların Türkiye’ye gönderilmesi ve doğrudan yangınlarla mücadele görevine başlaması bekleniyor. Yetkililer henüz kaç uçağın gönderileceğine dair bir açıklamada bulunmadılar.
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072805048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdad52a028f9b155aed3d7aa2d008468.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, rusya, rusya savunma bakanlığı, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, hakan fidan, sergey lavrov
türkiye, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, rusya, rusya savunma bakanlığı, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, hakan fidan, sergey lavrov

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde kaç hava aracı var?

13:00 18.07.2023 (güncellendi: 13:03 18.07.2023)
© AA / Sabri Kesen Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
 Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / Sabri Kesen
Abone olTelegram
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınları yeniden gündeme geldi. Sputnik, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde kaç hava ve kara aracının olduğunu araştırdı.
Yaz ayının başlaması ve sıcakların olağanüstü yükselmesi ile birlikte kaçınılmaz olarak orman yangınları da birçok noktada başladı. Çanakkale’den Hatay’a ve Kahramanmaraş’a kadar olan özellikle Ege ve Akdeniz hattında birçok noktada irili ufaklı yangınlarla mücadele sürüyor.
Özellikle 2021 yılının yaz ayında Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından yangın söndürmede kullanılan uçak ve helikopterlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştı. Yangınlara Rusya’dan kiralanan uçak ve helikopterlerin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Hırvatistan, Katar ve İran personel ve araç desteği sağlamıştı. Rusya’dan kiralanan uçaklardan birisi 14 Ağustos’ta Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü. Bu sürecin ardından Türkiye de envanterindeki araç sayısını artırmak için yeni ihaleler açtı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Ocak 2022’de paylaştığı mesajda, “2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır. 5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’nin yangınlarla mücadele gücü

Sputnik’in Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Türkiye’nin güncel orman yangınlarıyla mücadele hava gücünde toplam 300 ton su taşıma kapasitesine sahip 22 uçak ve 100 helikopter bulunuyor. Uçak kapasitesinin 20’si envanterde 2’si rezerv uçakken 100 helikopterin ise 69’u envanterde 31’i rezerv statüsünde bulunuyor.

Rezerv güç ifadesi bir başka bakanlığın envanterinde bulunan ama büyük yangınlarda ihtiyaç halinde kullanılabilecek durumdaki hava araçlarını tanımlıyor.

Bunun yanı sıra 2’si rezerv olmak üzere toplam 10 insansız hava aracı (İHA) da Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunuyor. Bu İHA’lar yangınların gözetlenmesi, erken müdahale ve planlama açısından kullanılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde ayrıca 4 bin 800 kara aracı ve 25 bin personel de orman yangınlarıyla mücadele gücü içinde hazır bulunuyor.
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinBe-200 yangın söndürme uçağı
Be-200 yangın söndürme uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
Be-200 yangın söndürme uçağı
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin

Rusya’dan büyük gövdeli yangın uçağı talebi

Türkiye’deki ekipler yangınları müdahale ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya’dan da geçen yıllarda olduğu gibi büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi için görüşmelerin başladığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşerek orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya’dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi konusunu ele aldı.
2021 yılındaki yangınlarda 5 adet “İlyuşin İl-76” tipi büyük uçak, 3 adet “Beriev Be-200″ tipi amfibi uçak ve özel yangın sistemlerine sahip 3 adet helikopter Türkiye’de görev yapmış ve yangınların söndürülmesinde büyük rol oynamıştı.
Önümüzdeki günlerde Rusya tarafından uçakların Türkiye’ye gönderilmesi ve doğrudan yangınlarla mücadele görevine başlaması bekleniyor. Yetkililer henüz kaç uçağın gönderileceğine dair bir açıklamada bulunmadılar.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала