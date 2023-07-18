https://sputniknews.com.tr/20230718/turkiyenin-orman-yanginlariyla-mucadele-envanterinde-kac-hava-araci-var-1073654545.html

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde kaç hava aracı var?

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde kaç hava aracı var?

Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınları yeniden gündeme geldi. Sputnik, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T13:00+0300

2023-07-18T13:00+0300

2023-07-18T13:03+0300

türkiye

türkiye

orman

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

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yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

rusya

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Yaz ayının başlaması ve sıcakların olağanüstü yükselmesi ile birlikte kaçınılmaz olarak orman yangınları da birçok noktada başladı. Çanakkale’den Hatay’a ve Kahramanmaraş’a kadar olan özellikle Ege ve Akdeniz hattında birçok noktada irili ufaklı yangınlarla mücadele sürüyor.Özellikle 2021 yılının yaz ayında Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından yangın söndürmede kullanılan uçak ve helikopterlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştı. Yangınlara Rusya’dan kiralanan uçak ve helikopterlerin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Hırvatistan, Katar ve İran personel ve araç desteği sağlamıştı. Rusya’dan kiralanan uçaklardan birisi 14 Ağustos’ta Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü. Bu sürecin ardından Türkiye de envanterindeki araç sayısını artırmak için yeni ihaleler açtı.Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Ocak 2022’de paylaştığı mesajda, “2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır. 5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir” ifadelerini kullanmıştı.Türkiye’nin yangınlarla mücadele gücüSputnik’in Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Türkiye’nin güncel orman yangınlarıyla mücadele hava gücünde toplam 300 ton su taşıma kapasitesine sahip 22 uçak ve 100 helikopter bulunuyor. Uçak kapasitesinin 20’si envanterde 2’si rezerv uçakken 100 helikopterin ise 69’u envanterde 31’i rezerv statüsünde bulunuyor. Bunun yanı sıra 2’si rezerv olmak üzere toplam 10 insansız hava aracı (İHA) da Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunuyor. Bu İHA’lar yangınların gözetlenmesi, erken müdahale ve planlama açısından kullanılıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde ayrıca 4 bin 800 kara aracı ve 25 bin personel de orman yangınlarıyla mücadele gücü içinde hazır bulunuyor.Rusya’dan büyük gövdeli yangın uçağı talebiTürkiye’deki ekipler yangınları müdahale ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya’dan da geçen yıllarda olduğu gibi büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi için görüşmelerin başladığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşerek orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya’dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi konusunu ele aldı.2021 yılındaki yangınlarda 5 adet “İlyuşin İl-76” tipi büyük uçak, 3 adet “Beriev Be-200″ tipi amfibi uçak ve özel yangın sistemlerine sahip 3 adet helikopter Türkiye’de görev yapmış ve yangınların söndürülmesinde büyük rol oynamıştı.Önümüzdeki günlerde Rusya tarafından uçakların Türkiye’ye gönderilmesi ve doğrudan yangınlarla mücadele görevine başlaması bekleniyor. Yetkililer henüz kaç uçağın gönderileceğine dair bir açıklamada bulunmadılar.

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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