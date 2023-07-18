https://sputniknews.com.tr/20230718/turkiyede-konut-fiyatlari-yuzde-1036-artti-1073662645.html
Türkiye'de konut fiyatları yüzde 103.6 arttı
Türkiye'de konut fiyatları yüzde 103.6 arttı
Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 103,6, reel... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T14:49+0300
2023-07-18T14:49+0300
2023-07-18T14:49+0300
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Türkiye'de konut fiyatları yüzde 103.6 arttı
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Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 103,6, reel olarak ise yüzde 45,0 oranında arttı