Trump, Kongre baskınıyla ilgili yürütülen soruşturmanın 'hedefinde' olduğunu söyledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230718/trump-kongre-baskiniyla-ilgili-yurutulen-sorusturmanin-hedefinde-oldugunu-soyledi-1073674644.html
Trump, Kongre baskınıyla ilgili yürütülen soruşturmanın 'hedefinde' olduğunu söyledi
Trump, Kongre baskınıyla ilgili yürütülen soruşturmanın 'hedefinde' olduğunu söyledi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ocak 2021'de meydana gelen Kongre olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın "hedefinde"... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T20:22+0300
2023-07-18T20:22+0300
dünya
donald trump
abd
abd
truth social
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069192516_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_a3a6f3a0be20752894846975b96dc6ba.jpg
Eski ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin kendi sosyal medya hesabı TruthSocial'da paylaşımda bulundu.Eski ABD Başkanı, hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in, bu kez de avukatlarına, 2020 başkanlık seçimlerinin ardından meydana gelen 6 Ocak Kongre baskını olaylarıyla ilgili Büyük Jüri'nin soruşturmasının "hedefi" olduğunu belirten bir mektup gönderdiğini aktardı.Bu kapsamda 4 gün içinde Büyük Jüri'nin karşısına çıkması gerektiğinin ifade edildiğini belirten Trump, bunun genellikle "gözaltı ve aleyhine iddianame hazırlanması anlamına geldiğini" kaydetti.Trump, paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanı Merrick Garland'a yüklenerek, Biden'ın, ülke kurumlarını kullanarak "bir numaralı siyasi rakibi" olan kendisi hakkında üçüncü bir iddianame ve gözaltı uygulaması için harekete geçtiğini ileri sürdü.Kendisine yöneltilen suçlamalar ve hakkında yürütülen soruşturmaları "cadı avı" şeklinde nitelendiren Trump, bunun seçimlere müdahale olduğunu ve "hukukun tam anlamıyla siyasi bir silah" haline getirildiğini savundu.Trump, "Bu, milletimiz için çok üzücü ve karanlık bir dönem" ifadesini kullandı.Kongre baskınıABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimi sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Şiddet olaylarına sahne olan baskında, 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.Trump hakkındaki soruşturmalarTrump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069192516_308:0:2779:1853_1920x0_80_0_0_52664a52b99b21fdee23a57e9598ab27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, abd, truth social
donald trump, abd, abd, truth social

Trump, Kongre baskınıyla ilgili yürütülen soruşturmanın 'hedefinde' olduğunu söyledi

20:22 18.07.2023
© AP Photo / Evan VucciABD eski başkanı Donald Trump
ABD eski başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Abone olTelegram
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ocak 2021'de meydana gelen Kongre olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın "hedefinde" olduğunu ve bu nedenle aleyhinde üçüncü kez iddianame hazırlanıp gözaltına alınabileceğini açıkladı.
Eski ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin kendi sosyal medya hesabı TruthSocial'da paylaşımda bulundu.
Eski ABD Başkanı, hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in, bu kez de avukatlarına, 2020 başkanlık seçimlerinin ardından meydana gelen 6 Ocak Kongre baskını olaylarıyla ilgili Büyük Jüri'nin soruşturmasının "hedefi" olduğunu belirten bir mektup gönderdiğini aktardı.
Bu kapsamda 4 gün içinde Büyük Jüri'nin karşısına çıkması gerektiğinin ifade edildiğini belirten Trump, bunun genellikle "gözaltı ve aleyhine iddianame hazırlanması anlamına geldiğini" kaydetti.
Trump, paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanı Merrick Garland'a yüklenerek, Biden'ın, ülke kurumlarını kullanarak "bir numaralı siyasi rakibi" olan kendisi hakkında üçüncü bir iddianame ve gözaltı uygulaması için harekete geçtiğini ileri sürdü.
Kendisine yöneltilen suçlamalar ve hakkında yürütülen soruşturmaları "cadı avı" şeklinde nitelendiren Trump, bunun seçimlere müdahale olduğunu ve "hukukun tam anlamıyla siyasi bir silah" haline getirildiğini savundu.
Trump, "Bu, milletimiz için çok üzücü ve karanlık bir dönem" ifadesini kullandı.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimi sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Şiddet olaylarına sahne olan baskında, 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump hakkındaki soruşturmalar

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.
İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.
Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала