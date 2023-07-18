https://sputniknews.com.tr/20230718/ticaret-bakanligindan-fahis-fiyata-152-milyon-tl-para-cezasi-1073644878.html
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 152 milyon TL para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 152 milyon TL para cezası
Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplamda 152.8 milyon lira idari para cezası... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T09:41+0300
2023-07-18T09:41+0300
2023-07-18T09:52+0300
ekonomi
ticaret
fahiş fiyat
ceza
otomobil
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81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6.673 firma ve 31.129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi ve toplam 152.8 milyon TL para cezası uygulandı.Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesilmiştir.Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yaptığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verilmiştir.Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74 bin 303.5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 945.5 lira idari para cezası verilmiştir.Bu kapsamda, bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 396 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477.5 lira idari para cezası uygulanmıştır."
https://sputniknews.com.tr/20230711/bakan-bolattan-2-el-arac-duzenlemesine-iliskin-aciklama-ilan-siteleri-uyarildi-1073401769.html
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ticaret, fahiş fiyat, ceza, otomobil
ticaret, fahiş fiyat, ceza, otomobil
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 152 milyon TL para cezası
09:41 18.07.2023 (güncellendi: 09:52 18.07.2023) Abone ol
Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplamda 152.8 milyon lira idari para cezası uygulandı.
81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6.673 firma ve 31.129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi ve toplam 152.8 milyon TL para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesilmiştir.
Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yaptığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verilmiştir.
Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74 bin 303.5 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 945.5 lira idari para cezası verilmiştir.
Bu kapsamda, bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 396 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477.5 lira idari para cezası uygulanmıştır."