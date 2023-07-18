https://sputniknews.com.tr/20230718/tff-baskani-buyukeksiden-aciklama-yabanci-kurali-92-mi-oluyor-1073653883.html
TFF Başkanı Büyükekşi'den açıklama: Yabancı kuralı 9+2 mi oluyor?
TFF Başkanı Büyükekşi'den açıklama: Yabancı kuralı 9+2 mi oluyor?
Süper Lig'de yabancı kuralının 9+2 şeklinde revize edileceği iddiaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:44+0300
2023-07-18T12:44+0300
2023-07-18T12:44+0300
spor
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
yabancı
yabancı oyuncu
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TFF geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunda 8+3 kuralının uygulanacağını duyurdu. Öte yandan sosyal medyada kuralın 9+2 şeklinde revize edileceğine dair iddialar yer aldı.Söylentilerin büyümesinin ardından konuyla ilgili Sabah gazetesine konuşan Büyükekşi, 9+2 iddialarını yalanlayarak, "Kesinlikle öyle bir durum yok" sözlerini sarf etti.TFF, yaklaşık 2 ay önce Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili açıklama yapmıştı.TFF'den yapılan duyuruda, "2023-2024 futbol sezonunda Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir" denilmişti.
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mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı, yabancı oyuncu
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı, yabancı oyuncu
TFF Başkanı Büyükekşi'den açıklama: Yabancı kuralı 9+2 mi oluyor?
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Süper Lig'de yabancı kuralının 9+2 şeklinde revize edileceği iddiaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi. Büyükekşi, 9+2 iddialarını yalanlarken, "Kesinlikle öyle bir durum yok" dedi.
TFF geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunda 8+3 kuralının uygulanacağını duyurdu.
Öte yandan sosyal medyada kuralın 9+2 şeklinde revize edileceğine dair iddialar yer aldı.
Söylentilerin büyümesinin ardından konuyla ilgili Sabah gazetesine konuşan Büyükekşi, 9+2 iddialarını yalanlayarak, "Kesinlikle öyle bir durum yok" sözlerini sarf etti.
TFF, yaklaşık 2 ay önce Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili açıklama yapmıştı.
TFF'den yapılan duyuruda, "2023-2024 futbol sezonunda Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir" denilmişti.