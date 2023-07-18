https://sputniknews.com.tr/20230718/tarim-bakani-yumakli-hatay-belendeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073649097.html
Tarım Bakanı Yumaklı: Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım Bakanı Yumaklı: Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T11:27+0300
2023-07-18T11:27+0300
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Tarım Bakanı Yumaklı: Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı
11:27 18.07.2023 (güncellendi: 11:50 18.07.2023) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.