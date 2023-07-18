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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Tarım Bakanı Yumaklı: Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım Bakanı Yumaklı: Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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Tarım Bakanı Yumaklı: Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı

11:27 18.07.2023 (güncellendi: 11:50 18.07.2023)
© AA / Ali Kemal ZerenliHatay-Belen'deki orman yangını
Hatay-Belen'deki orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / Ali Kemal Zerenli
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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