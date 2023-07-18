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Taksim'de meydan dayağı
Taksim'de meydan dayağı
İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 3 kişi tarafından dövüldü. Kavga, güven timleri tarafından sonlandırılırken... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T14:34+0300
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türkiye
türkiye
taksim meydanı
kavga
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Taksim Meydanı’nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sataştığı 3 şahıs tarafından çanta, tekme ve yumruklarla darp edildi. Kavga anları kameralara yansırken, güven timlerini müdahalesiyle kavga sonlandı. Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaklaşık üç hafta yaşanan olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, öncelikle esnafla tartıştı. Tartışmanın ardından meydanda denk geldiği üç şansa saldıran kişiye adeta meydan dayağı atıldı. 3 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dövülen kişi, kendisini ekiplerin yanına atarak kurtuldu.Güven timleri kavgayı sonlandırdıKavga esnasında orada olan vatandaşların kavgayı ayırmak yerine gülerek izlemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kavga B Bölge Güven Timleri tarafından sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaşanan meydan kavgası vatandaşın kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/istanbulda-4-kisinin-oldugu-miras-kavgasinin-detaylari-ortaya-cikti-1073418905.html
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Taksim'de meydan dayağı
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türkiye, taksim meydanı, kavga, video
türkiye, taksim meydanı, kavga, video

Taksim'de meydan dayağı

14:34 18.07.2023 (güncellendi: 14:53 18.07.2023)
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İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 3 kişi tarafından dövüldü. Kavga, güven timleri tarafından sonlandırılırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Taksim Meydanı’nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sataştığı 3 şahıs tarafından çanta, tekme ve yumruklarla darp edildi. Kavga anları kameralara yansırken, güven timlerini müdahalesiyle kavga sonlandı.
Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaklaşık üç hafta yaşanan olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, öncelikle esnafla tartıştı. Tartışmanın ardından meydanda denk geldiği üç şansa saldıran kişiye adeta meydan dayağı atıldı. 3 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dövülen kişi, kendisini ekiplerin yanına atarak kurtuldu.

Güven timleri kavgayı sonlandırdı

Kavga esnasında orada olan vatandaşların kavgayı ayırmak yerine gülerek izlemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kavga B Bölge Güven Timleri tarafından sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaşanan meydan kavgası vatandaşın kamerasına yansıdı.
İstanbul'da 4 kişinin öldüğü miras kavgasının detayları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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İstanbul'da 4 kişinin öldüğü miras kavgasının detayları ortaya çıktı
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