https://sputniknews.com.tr/20230718/sofya-bolge-emniyet-mudurlugu-turk-suruculerin-konvoy-halinde-yolculuk-yapmamalarini-rica-ediyoruz-1073673488.html
Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz
Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz
Bulgaristan Trafik Polisi ve karayollarında güvenlikten sorumlu tüm kurumlar, yaz döneminde ağırlıklı olarak ülkenin transit yollarındaki kontrol çalışmalarını... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T19:40+0300
2023-07-18T19:40+0300
2023-07-18T19:40+0300
dünya
bulgaristan
gurbetçi
türkiye
trafik
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Polis yetkilileri, özellikle 'sıla yolunun' bir bölümünü oluşturan ve Kapıkule’ye kadar uzanan Trakya otoyolunda kontrollerin kesintisiz yaz döneminde yoğun şekilde süreceğini belirtti.Ülke genelinde farklı noktalara yerleştirilen ekiplere, trafik polis personelinin yanı sıra Gümrükler Ajansı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulusal Gelirler Ajansı, Devlet Trafik Güvenlik Müdürlüğü gibi farkı kurumların yetkilileri de katılıyor.Konvoy halinde geçişler sorun yaratıyorSofya Bölge Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenlik Müdürü Komiser Georgi Geçev, ülkenin güneydoğusunda Filibe şehrine yakın bir noktada, Trakya otoyolundaki kontrol noktasında AA muhabirine açıklamada bulundu.Geçev, sıla yolundaki en büyük riskin konvoy halindeki geçişler olduğunu söyledi.Aktif yaz döneminde trafiğin yoğunlaştığına işaret eden Geçev, “Bulgaristan’dan transit geçiş yapan veya tatil merkezlerimize gelen Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz.” dedi.Bulgaristan’ın tüm karayollarında hız limitlerinin ve diğer kurallara uyumunun denetlendiğini aktaran Geçev, “Sürücülerin, polisin verdiği talimatlara uymaları gerekiyor. Sürücülere, çevrildikleri zaman ilk yardım kiti, emniyet kemerleri, yangın söndürücüsünün mevcuduna bakılacak, alkol ile uyuşturucu kontrolü yapılacak.” ifadesini kullandı.
bulgaristan
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bulgaristan, gurbetçi, türkiye, trafik
bulgaristan, gurbetçi, türkiye, trafik
Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz
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Bulgaristan Trafik Polisi ve karayollarında güvenlikten sorumlu tüm kurumlar, yaz döneminde ağırlıklı olarak ülkenin transit yollarındaki kontrol çalışmalarını artırdı. Komiser Geçev, “Bulgaristan’dan transit geçiş yapan veya tatil merkezlerimize gelen Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz.” dedi.
Polis yetkilileri, özellikle 'sıla yolunun' bir bölümünü oluşturan ve Kapıkule’ye kadar uzanan Trakya otoyolunda kontrollerin kesintisiz yaz döneminde yoğun şekilde süreceğini belirtti.
Ülke genelinde farklı noktalara yerleştirilen ekiplere, trafik polis personelinin yanı sıra Gümrükler Ajansı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulusal Gelirler Ajansı, Devlet Trafik Güvenlik Müdürlüğü gibi farkı kurumların yetkilileri de katılıyor.
Konvoy halinde geçişler sorun yaratıyor
Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenlik Müdürü Komiser Georgi Geçev, ülkenin güneydoğusunda Filibe şehrine yakın bir noktada, Trakya otoyolundaki kontrol noktasında AA muhabirine açıklamada bulundu.
Geçev, sıla yolundaki en büyük riskin konvoy halindeki geçişler olduğunu söyledi.
Aktif yaz döneminde trafiğin yoğunlaştığına işaret eden Geçev, “Bulgaristan’dan transit geçiş yapan veya tatil merkezlerimize gelen Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz.” dedi.
Bulgaristan’ın tüm karayollarında hız limitlerinin ve diğer kurallara uyumunun denetlendiğini aktaran Geçev, “Sürücülerin, polisin verdiği talimatlara uymaları gerekiyor. Sürücülere, çevrildikleri zaman ilk yardım kiti, emniyet kemerleri, yangın söndürücüsünün mevcuduna bakılacak, alkol ile uyuşturucu kontrolü yapılacak.” ifadesini kullandı.