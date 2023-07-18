https://sputniknews.com.tr/20230718/sofya-bolge-emniyet-mudurlugu-turk-suruculerin-konvoy-halinde-yolculuk-yapmamalarini-rica-ediyoruz-1073673488.html

Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz

Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz

Bulgaristan Trafik Polisi ve karayollarında güvenlikten sorumlu tüm kurumlar, yaz döneminde ağırlıklı olarak ülkenin transit yollarındaki kontrol çalışmalarını... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T19:40+0300

2023-07-18T19:40+0300

2023-07-18T19:40+0300

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Polis yetkilileri, özellikle 'sıla yolunun' bir bölümünü oluşturan ve Kapıkule’ye kadar uzanan Trakya otoyolunda kontrollerin kesintisiz yaz döneminde yoğun şekilde süreceğini belirtti.Ülke genelinde farklı noktalara yerleştirilen ekiplere, trafik polis personelinin yanı sıra Gümrükler Ajansı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulusal Gelirler Ajansı, Devlet Trafik Güvenlik Müdürlüğü gibi farkı kurumların yetkilileri de katılıyor.Konvoy halinde geçişler sorun yaratıyorSofya Bölge Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenlik Müdürü Komiser Georgi Geçev, ülkenin güneydoğusunda Filibe şehrine yakın bir noktada, Trakya otoyolundaki kontrol noktasında AA muhabirine açıklamada bulundu.Geçev, sıla yolundaki en büyük riskin konvoy halindeki geçişler olduğunu söyledi.Aktif yaz döneminde trafiğin yoğunlaştığına işaret eden Geçev, “Bulgaristan’dan transit geçiş yapan veya tatil merkezlerimize gelen Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz.” dedi.Bulgaristan’ın tüm karayollarında hız limitlerinin ve diğer kurallara uyumunun denetlendiğini aktaran Geçev, “Sürücülerin, polisin verdiği talimatlara uymaları gerekiyor. Sürücülere, çevrildikleri zaman ilk yardım kiti, emniyet kemerleri, yangın söndürücüsünün mevcuduna bakılacak, alkol ile uyuşturucu kontrolü yapılacak.” ifadesini kullandı.

bulgaristan

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bulgaristan, gurbetçi, türkiye, trafik