Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230718/sofya-bolge-emniyet-mudurlugu-turk-suruculerin-konvoy-halinde-yolculuk-yapmamalarini-rica-ediyoruz-1073673488.html
Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz
Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz
Bulgaristan Trafik Polisi ve karayollarında güvenlikten sorumlu tüm kurumlar, yaz döneminde ağırlıklı olarak ülkenin transit yollarındaki kontrol çalışmalarını... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T19:40+0300
2023-07-18T19:40+0300
dünya
bulgaristan
gurbetçi
türkiye
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073673591_0:28:3545:2022_1920x0_80_0_0_c29533976711bae421e3222658d3433b.jpg
Polis yetkilileri, özellikle 'sıla yolunun' bir bölümünü oluşturan ve Kapıkule’ye kadar uzanan Trakya otoyolunda kontrollerin kesintisiz yaz döneminde yoğun şekilde süreceğini belirtti.Ülke genelinde farklı noktalara yerleştirilen ekiplere, trafik polis personelinin yanı sıra Gümrükler Ajansı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulusal Gelirler Ajansı, Devlet Trafik Güvenlik Müdürlüğü gibi farkı kurumların yetkilileri de katılıyor.Konvoy halinde geçişler sorun yaratıyorSofya Bölge Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenlik Müdürü Komiser Georgi Geçev, ülkenin güneydoğusunda Filibe şehrine yakın bir noktada, Trakya otoyolundaki kontrol noktasında AA muhabirine açıklamada bulundu.Geçev, sıla yolundaki en büyük riskin konvoy halindeki geçişler olduğunu söyledi.Aktif yaz döneminde trafiğin yoğunlaştığına işaret eden Geçev, “Bulgaristan’dan transit geçiş yapan veya tatil merkezlerimize gelen Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz.” dedi.Bulgaristan’ın tüm karayollarında hız limitlerinin ve diğer kurallara uyumunun denetlendiğini aktaran Geçev, “Sürücülerin, polisin verdiği talimatlara uymaları gerekiyor. Sürücülere, çevrildikleri zaman ilk yardım kiti, emniyet kemerleri, yangın söndürücüsünün mevcuduna bakılacak, alkol ile uyuşturucu kontrolü yapılacak.” ifadesini kullandı.
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073673591_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_b63a5ac9f231db92cd2197937321c8b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bulgaristan, gurbetçi, türkiye, trafik
bulgaristan, gurbetçi, türkiye, trafik

Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü: Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz

19:40 18.07.2023
© AA / Ihvan RadoykovBulgaristan Trafik Polisi
Bulgaristan Trafik Polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / Ihvan Radoykov
Abone olTelegram
Bulgaristan Trafik Polisi ve karayollarında güvenlikten sorumlu tüm kurumlar, yaz döneminde ağırlıklı olarak ülkenin transit yollarındaki kontrol çalışmalarını artırdı. Komiser Geçev, “Bulgaristan’dan transit geçiş yapan veya tatil merkezlerimize gelen Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz.” dedi.
Polis yetkilileri, özellikle 'sıla yolunun' bir bölümünü oluşturan ve Kapıkule’ye kadar uzanan Trakya otoyolunda kontrollerin kesintisiz yaz döneminde yoğun şekilde süreceğini belirtti.
Ülke genelinde farklı noktalara yerleştirilen ekiplere, trafik polis personelinin yanı sıra Gümrükler Ajansı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulusal Gelirler Ajansı, Devlet Trafik Güvenlik Müdürlüğü gibi farkı kurumların yetkilileri de katılıyor.

Konvoy halinde geçişler sorun yaratıyor

Sofya Bölge Emniyet Müdürlüğü Trafik Güvenlik Müdürü Komiser Georgi Geçev, ülkenin güneydoğusunda Filibe şehrine yakın bir noktada, Trakya otoyolundaki kontrol noktasında AA muhabirine açıklamada bulundu.
Geçev, sıla yolundaki en büyük riskin konvoy halindeki geçişler olduğunu söyledi.
Aktif yaz döneminde trafiğin yoğunlaştığına işaret eden Geçev, “Bulgaristan’dan transit geçiş yapan veya tatil merkezlerimize gelen Türk sürücülerin konvoy halinde yolculuk yapmamalarını rica ediyoruz.” dedi.
Bulgaristan’ın tüm karayollarında hız limitlerinin ve diğer kurallara uyumunun denetlendiğini aktaran Geçev, “Sürücülerin, polisin verdiği talimatlara uymaları gerekiyor. Sürücülere, çevrildikleri zaman ilk yardım kiti, emniyet kemerleri, yangın söndürücüsünün mevcuduna bakılacak, alkol ile uyuşturucu kontrolü yapılacak.” ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала