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Şampiyon Filenin Sultanları, İstanbul'a döndü: Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak
Şampiyon Filenin Sultanları, İstanbul'a döndü: Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak
2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a dönüş yaptı. Kaptan Eda... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T19:53+0300
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spor
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türkiye
eda erdem dündar
şampiyon
daniele santarelli
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İstanbul Havalimanı'nın VIP Terminali'ne gelen Filenin Sultanları için uçak indiğinde itfaiye araçlarıyla su köprüsü yapıldı.Kafile, bando eşliğinde çiçeklerle ve Türk bayraklarıyla karşılandı.Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yakaladıkları başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.'Yolun daha başındayız'Üstündağ, ülkeye böyle bir şampiyonluğu ilk defa getirdiklerini aktararak, "Yolun daha başındayız. İki önemli turnuvamız daha var. Hedefimiz, altın madalyalar ile dönmek. Biz bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık aynı zamanda dünyada birinci sıraya geldik. Bu yüzden bu başarı çok önemli." değerlendirmesinde bulundu."Bu başarıyı sürdürmeyi amaçlıyoruz." diyen Üstündağ, "Kürsüde olmak ve bu ülkenin gururu olmak istiyoruz. Camia olarak başarılı olacağımıza inanıyoruz. Herkes bizim yaşadığımız gururu yaşamak ister. Biz de bunun devamını istiyoruz." diye konuştu.Şampiyonluk sayısında çok heyecanlı olduğunu söyleyen Üstündağ, "Federasyon başkanı olarak kürsüde kızlarımıza madalyalarını vermek çok güzeldi. Ülke olarak bu başarıyı hak ettik. Biz voleybol ülkesiyiz. Ayrıca spor ülkesi olacağımıza da inanıyorum. Her branşta bu zaferleri yaşayacağız." yorumunda bulundu.Eda Erdem: Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmakKaptan Eda Erdem, bu takımın parçası olduğu için çok gururlu olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:"Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. İnanıyoruz ki zirvemiz bu değil. Bu zaferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak."Daniele Santarelli: Şimdi hedefimiz Avrupa ŞampiyonasıBaşantrenör Daniele Santarelli, destek olan herkese teşekkür ederek, "İnanılmaz bir atmosferdeyiz. Federasyona bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız. Ama şuan mutluluğumuzun tadını çıkaracağız." diye konuştu.Santarelli, "Yorgunuz. Sesim de gitmiş durumda. Bu kupa için çok çalıştık. Çok iyi iş çıkardık. Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası." ifadelerini kullandı. Simge Akgöz: Senelerdir beklediğimiz altın madalya geldiMilli takım oyuncularından Simge Akgöz, yaşadığı duygunun tarifi olmadığını söyleyerek, "Senelerdir beklediğimiz altın madalya geldi. Bunun için çok büyük emekler verdik. Bu ekiple çok büyük işler başarmıştık ama altın madalyamız yoktu. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara devam edeceklerini belirten Akgöz, "Sonrasında da Olimpiyat elemeleri var. Yaz sezonu bizim için uzun. İnşallah hepsinde istediğimiz başarılara ulaşacağız."dedi.
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye, eda erdem dündar, şampiyon, daniele santarelli
türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye, eda erdem dündar, şampiyon, daniele santarelli

Şampiyon Filenin Sultanları, İstanbul'a döndü: Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak

19:53 18.07.2023 (güncellendi: 19:54 18.07.2023)
© AA / Muhammed Enes YıldırımTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a dönüş yaptı. Kaptan Eda Erdem, "Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. İnanıyoruz ki zirvemiz bu değil. Bu zaferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak." dedi.
İstanbul Havalimanı'nın VIP Terminali'ne gelen Filenin Sultanları için uçak indiğinde itfaiye araçlarıyla su köprüsü yapıldı.
Kafile, bando eşliğinde çiçeklerle ve Türk bayraklarıyla karşılandı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yakaladıkları başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

'Yolun daha başındayız'

Üstündağ, ülkeye böyle bir şampiyonluğu ilk defa getirdiklerini aktararak, "Yolun daha başındayız. İki önemli turnuvamız daha var. Hedefimiz, altın madalyalar ile dönmek. Biz bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık aynı zamanda dünyada birinci sıraya geldik. Bu yüzden bu başarı çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu başarıyı sürdürmeyi amaçlıyoruz." diyen Üstündağ, "Kürsüde olmak ve bu ülkenin gururu olmak istiyoruz. Camia olarak başarılı olacağımıza inanıyoruz. Herkes bizim yaşadığımız gururu yaşamak ister. Biz de bunun devamını istiyoruz." diye konuştu.
Şampiyonluk sayısında çok heyecanlı olduğunu söyleyen Üstündağ, "Federasyon başkanı olarak kürsüde kızlarımıza madalyalarını vermek çok güzeldi. Ülke olarak bu başarıyı hak ettik. Biz voleybol ülkesiyiz. Ayrıca spor ülkesi olacağımıza da inanıyorum. Her branşta bu zaferleri yaşayacağız." yorumunda bulundu.

Eda Erdem: Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak

Kaptan Eda Erdem, bu takımın parçası olduğu için çok gururlu olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. İnanıyoruz ki zirvemiz bu değil. Bu zaferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz artık olimpiyatlarda zirveye çıkmak."

Daniele Santarelli: Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası

Başantrenör Daniele Santarelli, destek olan herkese teşekkür ederek, "İnanılmaz bir atmosferdeyiz. Federasyona bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız. Ama şuan mutluluğumuzun tadını çıkaracağız." diye konuştu.
Santarelli, "Yorgunuz. Sesim de gitmiş durumda. Bu kupa için çok çalıştık. Çok iyi iş çıkardık. Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

Simge Akgöz: Senelerdir beklediğimiz altın madalya geldi

Milli takım oyuncularından Simge Akgöz, yaşadığı duygunun tarifi olmadığını söyleyerek, "Senelerdir beklediğimiz altın madalya geldi. Bunun için çok büyük emekler verdik. Bu ekiple çok büyük işler başarmıştık ama altın madalyamız yoktu. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara devam edeceklerini belirten Akgöz, "Sonrasında da Olimpiyat elemeleri var. Yaz sezonu bizim için uzun. İnşallah hepsinde istediğimiz başarılara ulaşacağız."dedi.
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