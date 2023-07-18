https://sputniknews.com.tr/20230718/saglik-bakanligi-en-cok-etkilenenleri-siralayarak-uyardi-zorunlu-olmadikca-disari-cikmayin-1073656425.html
Sağlık Bakanlığı 'en çok etkilenenleri' sıralayarak uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Sağlık Bakanlığı 'en çok etkilenenleri' sıralayarak uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Sağlık Bakanlığı, "Bu gruplardaki kişiler... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T13:28+0300
2023-07-18T13:28+0300
2023-07-18T13:28+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
aşırı sıcaklar
meteoroloji
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından vatandaşlara 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu. Bakanlık, aşırı sıcak havadan etkilenen grupları sıralayarak, "Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulundu.Sağlık Bakanlığı açıklamasında şunlar yer aldı:"Aşırı sıcak havadan en çok etkilenen kişiler- Kronik hastalığı olanlar- 65 ve üstü yaştakiler- Dört yaşından küçük çocuklar- Obeziteden etkilenenler- GebelerÖzellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır."
https://sputniknews.com.tr/20230718/meteoroloji-uzmanindan-yeni-dalga-uyarisi-asiri-sicaklar-icin-4-gune-isaret-etti-1073651797.html
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sağlık bakanlığı, aşırı sıcaklar, meteoroloji
sağlık bakanlığı, aşırı sıcaklar, meteoroloji
Sağlık Bakanlığı 'en çok etkilenenleri' sıralayarak uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
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Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Sağlık Bakanlığı, "Bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından vatandaşlara 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu. Bakanlık, aşırı sıcak havadan etkilenen grupları sıralayarak, "Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında şunlar yer aldı:
"Aşırı sıcak havadan en çok etkilenen kişiler
- Kronik hastalığı olanlar
- Dört yaşından küçük çocuklar
- Obeziteden etkilenenler
Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır."