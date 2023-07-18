https://sputniknews.com.tr/20230718/saglik-bakanligi-en-cok-etkilenenleri-siralayarak-uyardi-zorunlu-olmadikca-disari-cikmayin-1073656425.html

Sağlık Bakanlığı 'en çok etkilenenleri' sıralayarak uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Sağlık Bakanlığı 'en çok etkilenenleri' sıralayarak uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Sağlık Bakanlığı, "Bu gruplardaki kişiler... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T13:28+0300

2023-07-18T13:28+0300

2023-07-18T13:28+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

aşırı sıcaklar

meteoroloji

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından vatandaşlara 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu. Bakanlık, aşırı sıcak havadan etkilenen grupları sıralayarak, "Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulundu.Sağlık Bakanlığı açıklamasında şunlar yer aldı:"Aşırı sıcak havadan en çok etkilenen kişiler- Kronik hastalığı olanlar- 65 ve üstü yaştakiler- Dört yaşından küçük çocuklar- Obeziteden etkilenenler- GebelerÖzellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır."

https://sputniknews.com.tr/20230718/meteoroloji-uzmanindan-yeni-dalga-uyarisi-asiri-sicaklar-icin-4-gune-isaret-etti-1073651797.html

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sağlık bakanlığı, aşırı sıcaklar, meteoroloji