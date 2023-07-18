Ryan Babel'den kirasının yüzde 100 oranında arttırılmasına tepki

Türkiye
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Devletlerin teknolojiye yaklaşımında neler değişti?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tahıl Koridoru Anlaşması ve elektronik sigarada vergi kaçakçılığı
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Lozan'ın 100. yılında neler olacak?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230718/ryan-babelden-kirasinin-yuzde-100-oraninda-arttirilmasina-tepki-1073651422.html
Ryan Babel'den kirasının yüzde 100 oranında arttırılmasına tepki
Ryan Babel'den kirasının yüzde 100 oranında arttırılmasına tepki
Eyüpspor’da forma giyen Ryan Babel, kirasının yüzde 100 arttığını duyurarak tepki gösterdi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:04+0300
2023-07-18T12:04+0300
spor
arda turan
ryan babel
kira
artış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104209/68/1042096853_0:0:3201:1801_1920x0_80_0_0_d205c952b2aac6f5e4ba5da3e6e94702.jpg
Arda Turan’ın teknik direktörlük görevinde olduğu Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev sahibinin kirasına yüzde 100 oranında bir zam yaptığını yazdı.Hollandalı oyuncu bir sonraki tweet'inde ise, "Türkiye'de ev sahiplerinin sadece kur düştüğü için kiraları çılgın yüzdelerle yükselterek neredeyse hiçbir seçeneği yok. Türkiye'ye ilk geldiğimde dolar 2.6 civarındaydı bugün 26 TL'yi geçti. Türk lirası büyük değer kaybetti" ifadelerini kullandı.Babel, bir başka paylaşımında ise, "Türk lirası yaklaşık 10 yıl sonra nerede olacak?" diyerek takipçilerine soru sordu.
https://sputniknews.com.tr/20220918/ryan-babel-hollandada-1400-euro-olan-iphone-icin-turkiyede-2400-euro-oduyorsunuz-1061341123.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104209/68/1042096853_0:0:2401:1801_1920x0_80_0_0_c08fb3732aba137b2dc5835757c6f6e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda turan, ryan babel, kira, artış
arda turan, ryan babel, kira, artış

Ryan Babel'den kirasının yüzde 100 oranında arttırılmasına tepki

12:04 18.07.2023
© AP PhotoRyan Babel
Ryan Babel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
Eyüpspor’da forma giyen Ryan Babel, kirasının yüzde 100 arttığını duyurarak tepki gösterdi.
Arda Turan’ın teknik direktörlük görevinde olduğu Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev sahibinin kirasına yüzde 100 oranında bir zam yaptığını yazdı.
Hollandalı oyuncu bir sonraki tweet'inde ise, "Türkiye'de ev sahiplerinin sadece kur düştüğü için kiraları çılgın yüzdelerle yükselterek neredeyse hiçbir seçeneği yok. Türkiye'ye ilk geldiğimde dolar 2.6 civarındaydı bugün 26 TL'yi geçti. Türk lirası büyük değer kaybetti" ifadelerini kullandı.
Babel, bir başka paylaşımında ise, "Türk lirası yaklaşık 10 yıl sonra nerede olacak?" diyerek takipçilerine soru sordu.
Ryan Babel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
SPOR
Ryan Babel: Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz
18 Eylül 2022, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала