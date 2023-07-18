https://sputniknews.com.tr/20230718/ryan-babelden-kirasinin-yuzde-100-oraninda-arttirilmasina-tepki-1073651422.html
Ryan Babel'den kirasının yüzde 100 oranında arttırılmasına tepki
Ryan Babel'den kirasının yüzde 100 oranında arttırılmasına tepki
Eyüpspor’da forma giyen Ryan Babel, kirasının yüzde 100 arttığını duyurarak tepki gösterdi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:04+0300
2023-07-18T12:04+0300
2023-07-18T12:04+0300
spor
arda turan
ryan babel
kira
artış
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Arda Turan’ın teknik direktörlük görevinde olduğu Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev sahibinin kirasına yüzde 100 oranında bir zam yaptığını yazdı.Hollandalı oyuncu bir sonraki tweet'inde ise, "Türkiye'de ev sahiplerinin sadece kur düştüğü için kiraları çılgın yüzdelerle yükselterek neredeyse hiçbir seçeneği yok. Türkiye'ye ilk geldiğimde dolar 2.6 civarındaydı bugün 26 TL'yi geçti. Türk lirası büyük değer kaybetti" ifadelerini kullandı.Babel, bir başka paylaşımında ise, "Türk lirası yaklaşık 10 yıl sonra nerede olacak?" diyerek takipçilerine soru sordu.
https://sputniknews.com.tr/20220918/ryan-babel-hollandada-1400-euro-olan-iphone-icin-turkiyede-2400-euro-oduyorsunuz-1061341123.html
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arda turan, ryan babel, kira, artış
arda turan, ryan babel, kira, artış
Ryan Babel'den kirasının yüzde 100 oranında arttırılmasına tepki
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Eyüpspor’da forma giyen Ryan Babel, kirasının yüzde 100 arttığını duyurarak tepki gösterdi.
Arda Turan’ın teknik direktörlük görevinde olduğu Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev sahibinin kirasına yüzde 100 oranında bir zam yaptığını yazdı.
Hollandalı oyuncu bir sonraki tweet'inde ise, "Türkiye'de ev sahiplerinin sadece kur düştüğü için kiraları çılgın yüzdelerle yükselterek neredeyse hiçbir seçeneği yok. Türkiye'ye ilk geldiğimde dolar 2.6 civarındaydı bugün 26 TL'yi geçti. Türk lirası büyük değer kaybetti" ifadelerini kullandı.
Babel, bir başka paylaşımında ise, "Türk lirası yaklaşık 10 yıl sonra nerede olacak?" diyerek takipçilerine soru sordu.