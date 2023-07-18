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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-navigasyon-destegi-verilmemis-olsa-ukrayna-kirim-koprusune-saldiramazdi-sorumlusu-abddir-1073647508.html
Rusya: Navigasyon desteği verilmemiş olsa Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldıramazdı, sorumlusu ABD’dir
Rusya: Navigasyon desteği verilmemiş olsa Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldıramazdı, sorumlusu ABD’dir
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da vekil olan Leonid İvlev, ABD uydularının navigasyon desteği olmasa Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne bir saldırı... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T11:09+0300
2023-07-18T11:10+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
kırım köprüsü
duma
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ukrayna
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Rusya Devlet Duması Vekili İvlev, Ukrayna’nın mürettebatsız teknelerle Kırım Köprüsü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin, “Çok iyi biliyoruz ki ABD uyduları navigasyon desteği vermemiş olsa Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı tekneleri Kırım Köprüsü’ne kadar gidemezlerdi. Bu da işlenen suçun sorumluluğunun tamamıyla ABD’ye ait olduğu anlamına geliyor “değerlendirmesini yaptı.İvlev ayrıca, Ukrayna’yı kastederek, “Düşman Kırım Köprüsü’nden sadece sivil araçların gidip geldiğini biliyordu ve saldırıyı bunu bilmesine karşın düzenledi” dedi ve ‘Ukrayna’ya verilecek karşılığın yıkıcı olacağına inandığını’ ekledi.ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar’ın WorldView-2 uydusuyla bir ay içinde Kırım Köprüsü’nü iki defa görüntülediği, bu görüntülemelerden sonuncusunun geçen hafta gerçekleştiği biliniyor. Söz konusu bilgi şirketin internet sayfasında yer alıyor.
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rusya, abd, kırım köprüsü, duma, saldırı, ukrayna
rusya, abd, kırım köprüsü, duma, saldırı, ukrayna

Rusya: Navigasyon desteği verilmemiş olsa Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldıramazdı, sorumlusu ABD’dir

11:09 18.07.2023 (güncellendi: 11:10 18.07.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da vekil olan Leonid İvlev, ABD uydularının navigasyon desteği olmasa Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne bir saldırı gerçekleştiremeyeceğini belirtti. İvlev, dolayısıyla saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttuğunu kaydetti.
Rusya Devlet Duması Vekili İvlev, Ukrayna’nın mürettebatsız teknelerle Kırım Köprüsü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin, “Çok iyi biliyoruz ki ABD uyduları navigasyon desteği vermemiş olsa Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı tekneleri Kırım Köprüsü’ne kadar gidemezlerdi. Bu da işlenen suçun sorumluluğunun tamamıyla ABD’ye ait olduğu anlamına geliyor “değerlendirmesini yaptı.
İvlev ayrıca, Ukrayna’yı kastederek, “Düşman Kırım Köprüsü’nden sadece sivil araçların gidip geldiğini biliyordu ve saldırıyı bunu bilmesine karşın düzenledi” dedi ve ‘Ukrayna’ya verilecek karşılığın yıkıcı olacağına inandığını’ ekledi.
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar’ın WorldView-2 uydusuyla bir ay içinde Kırım Köprüsü’nü iki defa görüntülediği, bu görüntülemelerden sonuncusunun geçen hafta gerçekleştiği biliniyor. Söz konusu bilgi şirketin internet sayfasında yer alıyor.
Kırım Köprüsü - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
Ukrayna krizi
'ABD uydusu ayda iki kez Kırım Köprüsü’nün fotoğrafını çekiyordu'
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