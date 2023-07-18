https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-navigasyon-destegi-verilmemis-olsa-ukrayna-kirim-koprusune-saldiramazdi-sorumlusu-abddir-1073647508.html

Rusya: Navigasyon desteği verilmemiş olsa Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldıramazdı, sorumlusu ABD’dir

Rusya: Navigasyon desteği verilmemiş olsa Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldıramazdı, sorumlusu ABD’dir

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da vekil olan Leonid İvlev, ABD uydularının navigasyon desteği olmasa Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne bir saldırı... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T11:09+0300

2023-07-18T11:09+0300

2023-07-18T11:10+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

kırım köprüsü

duma

saldırı

ukrayna

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Rusya Devlet Duması Vekili İvlev, Ukrayna’nın mürettebatsız teknelerle Kırım Köprüsü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin, “Çok iyi biliyoruz ki ABD uyduları navigasyon desteği vermemiş olsa Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı tekneleri Kırım Köprüsü’ne kadar gidemezlerdi. Bu da işlenen suçun sorumluluğunun tamamıyla ABD’ye ait olduğu anlamına geliyor “değerlendirmesini yaptı.İvlev ayrıca, Ukrayna’yı kastederek, “Düşman Kırım Köprüsü’nden sadece sivil araçların gidip geldiğini biliyordu ve saldırıyı bunu bilmesine karşın düzenledi” dedi ve ‘Ukrayna’ya verilecek karşılığın yıkıcı olacağına inandığını’ ekledi.ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar’ın WorldView-2 uydusuyla bir ay içinde Kırım Köprüsü’nü iki defa görüntülediği, bu görüntülemelerden sonuncusunun geçen hafta gerçekleştiği biliniyor. Söz konusu bilgi şirketin internet sayfasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230717/abd-uydusu-ayda-iki-kez-kirim-koprusunun-fotografini-cekiyordu-1073629488.html

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