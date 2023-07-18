https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-navigasyon-destegi-verilmemis-olsa-ukrayna-kirim-koprusune-saldiramazdi-sorumlusu-abddir-1073647508.html
Rusya: Navigasyon desteği verilmemiş olsa Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldıramazdı, sorumlusu ABD’dir
Rusya: Navigasyon desteği verilmemiş olsa Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldıramazdı, sorumlusu ABD’dir
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da vekil olan Leonid İvlev, ABD uydularının navigasyon desteği olmasa Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne bir saldırı... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T11:09+0300
2023-07-18T11:09+0300
2023-07-18T11:10+0300
ukrayna krizi
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abd
kırım köprüsü
duma
saldırı
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Rusya Devlet Duması Vekili İvlev, Ukrayna’nın mürettebatsız teknelerle Kırım Köprüsü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin, “Çok iyi biliyoruz ki ABD uyduları navigasyon desteği vermemiş olsa Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı tekneleri Kırım Köprüsü’ne kadar gidemezlerdi. Bu da işlenen suçun sorumluluğunun tamamıyla ABD’ye ait olduğu anlamına geliyor “değerlendirmesini yaptı.İvlev ayrıca, Ukrayna’yı kastederek, “Düşman Kırım Köprüsü’nden sadece sivil araçların gidip geldiğini biliyordu ve saldırıyı bunu bilmesine karşın düzenledi” dedi ve ‘Ukrayna’ya verilecek karşılığın yıkıcı olacağına inandığını’ ekledi.ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar’ın WorldView-2 uydusuyla bir ay içinde Kırım Köprüsü’nü iki defa görüntülediği, bu görüntülemelerden sonuncusunun geçen hafta gerçekleştiği biliniyor. Söz konusu bilgi şirketin internet sayfasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230717/abd-uydusu-ayda-iki-kez-kirim-koprusunun-fotografini-cekiyordu-1073629488.html
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rusya, abd, kırım köprüsü, duma, saldırı, ukrayna
rusya, abd, kırım köprüsü, duma, saldırı, ukrayna
Rusya: Navigasyon desteği verilmemiş olsa Ukrayna Kırım Köprüsü'ne saldıramazdı, sorumlusu ABD’dir
11:09 18.07.2023 (güncellendi: 11:10 18.07.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da vekil olan Leonid İvlev, ABD uydularının navigasyon desteği olmasa Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne bir saldırı gerçekleştiremeyeceğini belirtti. İvlev, dolayısıyla saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttuğunu kaydetti.
Rusya Devlet Duması Vekili İvlev, Ukrayna’nın mürettebatsız teknelerle Kırım Köprüsü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin, “Çok iyi biliyoruz ki ABD uyduları navigasyon desteği vermemiş olsa Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı tekneleri Kırım Köprüsü’ne kadar gidemezlerdi. Bu da işlenen suçun sorumluluğunun tamamıyla ABD’ye ait olduğu anlamına geliyor “değerlendirmesini yaptı.
İvlev ayrıca, Ukrayna’yı kastederek, “Düşman Kırım Köprüsü’nden sadece sivil araçların gidip geldiğini biliyordu ve saldırıyı bunu bilmesine karşın düzenledi” dedi ve ‘Ukrayna’ya verilecek karşılığın yıkıcı olacağına inandığını’ ekledi.
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar’ın WorldView-2 uydusuyla bir ay içinde Kırım Köprüsü’nü iki defa görüntülediği, bu görüntülemelerden sonuncusunun geçen hafta gerçekleştiği biliniyor. Söz konusu bilgi şirketin internet sayfasında yer alıyor.