https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-abd-kirim-koprusu-konusunda-kievi-koruyarak-suclarina-ortak-oldugunu-ortaya-koyuyor-1073671440.html

Rusya: ABD, Kırım Köprüsü konusunda Kiev’i koruyarak suçlarına ortak olduğunu ortaya koyuyor

Rusya: ABD, Kırım Köprüsü konusunda Kiev’i koruyarak suçlarına ortak olduğunu ortaya koyuyor

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin, Kırım Köprüsü’ne saldırması konusunda Kiev’i koruyarak aslında Ukrayna hükümetinin suçlarına ortak... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T18:15+0300

2023-07-18T18:15+0300

2023-07-18T18:15+0300

dünya

rusya

abd

kırım köprüsü

anatoliy antonov

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Washington’un, Kırım Köprüsü’ne yönelik sabotajla ilgili duruşunu değerlendiren Antonov, “Washington’un Kiev radikallerini koruması, ABD’nin Kiev’in suçlarına ortak olduğunu emin bir şekilde söyleme fırsatını veriyor. ABD’nin desteğinin sarhoş ettiği Ukraynalı teröristler yeni kötülükler yapabilir. Ancak Ukrayna'ya yerleşen rejimin hak ettiğini alacağından kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ukrayna’nın nasıl savaşacağına kendisi karar verdiği yönündeki sözlerinin, Rus vatandaşlarına ve tesislerine yönelik terör saldırılarını aklamaya yönelik ilk girişim olmadığını kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20221221/rusya-ulastirma-bakanligi-kirim-koprusu-yeniden-trafige-acildi-1064850476.html

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