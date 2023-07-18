https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-abd-kirim-koprusu-konusunda-kievi-koruyarak-suclarina-ortak-oldugunu-ortaya-koyuyor-1073671440.html
Rusya: ABD, Kırım Köprüsü konusunda Kiev’i koruyarak suçlarına ortak olduğunu ortaya koyuyor
Rusya: ABD, Kırım Köprüsü konusunda Kiev’i koruyarak suçlarına ortak olduğunu ortaya koyuyor
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin, Kırım Köprüsü’ne saldırması konusunda Kiev’i koruyarak aslında Ukrayna hükümetinin suçlarına ortak... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T18:15+0300
2023-07-18T18:15+0300
2023-07-18T18:15+0300
dünya
rusya
abd
kırım köprüsü
anatoliy antonov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073658151_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_ce79d4b5811a5c123c6ccd09347ed71e.jpg
Washington’un, Kırım Köprüsü’ne yönelik sabotajla ilgili duruşunu değerlendiren Antonov, “Washington’un Kiev radikallerini koruması, ABD’nin Kiev’in suçlarına ortak olduğunu emin bir şekilde söyleme fırsatını veriyor. ABD’nin desteğinin sarhoş ettiği Ukraynalı teröristler yeni kötülükler yapabilir. Ancak Ukrayna'ya yerleşen rejimin hak ettiğini alacağından kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ukrayna’nın nasıl savaşacağına kendisi karar verdiği yönündeki sözlerinin, Rus vatandaşlarına ve tesislerine yönelik terör saldırılarını aklamaya yönelik ilk girişim olmadığını kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20221221/rusya-ulastirma-bakanligi-kirim-koprusu-yeniden-trafige-acildi-1064850476.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073658151_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_e549afa6872e2d73824c18f55c149b3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, kırım köprüsü, anatoliy antonov
rusya, abd, kırım köprüsü, anatoliy antonov
Rusya: ABD, Kırım Köprüsü konusunda Kiev’i koruyarak suçlarına ortak olduğunu ortaya koyuyor
Abone ol
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin, Kırım Köprüsü’ne saldırması konusunda Kiev’i koruyarak aslında Ukrayna hükümetinin suçlarına ortak olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
Washington’un, Kırım Köprüsü’ne yönelik sabotajla ilgili duruşunu değerlendiren Antonov, “Washington’un Kiev radikallerini koruması, ABD’nin Kiev’in suçlarına ortak olduğunu emin bir şekilde söyleme fırsatını veriyor. ABD’nin desteğinin sarhoş ettiği Ukraynalı teröristler yeni kötülükler yapabilir. Ancak Ukrayna'ya yerleşen rejimin hak ettiğini alacağından kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ukrayna’nın nasıl savaşacağına kendisi karar verdiği yönündeki sözlerinin, Rus vatandaşlarına ve tesislerine yönelik terör saldırılarını aklamaya yönelik ilk girişim olmadığını kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı şekilde ABD, geçen yıl da Ukraynalı Nazilerin Kırım Köprüsü’ne yönelik sabotaj arasında mesafe koymuştu. Bu köprü çoktandır askeri sevkiyatlarda kullanılmıyor. Bu, tamamen sivil hedefe yönelik bir saldırıydı.”