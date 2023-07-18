Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon euro karla kapattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Devletlerin teknolojiye yaklaşımında neler değişti?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye’yi AB üyesi yapmaya yetmez’
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230718/real-madrid-2022-2023-sezonunu-12-milyon-euro-karla-kapatti-1073639904.html
Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon euro karla kapattı
Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon euro karla kapattı
İspanya'nın Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon euro karla kapattığını açıkladı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T01:52+0300
2023-07-18T01:52+0300
spor
real madrid
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/07/1070734914_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_036759b873ea993ab30315e41e872883.jpg
Real Madrid Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 2022-2023 sezonu mali sonuçlarını onayladı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon, futbolcuların transferleri hesaba katılmaksızın, kulübün elde ettiği gelirin toplam 843 milyon euro olduğu belirtilip, Kovid-19 salgını öncesindeki rakamların (757 milyon euro 2018-2019 sezonu) ilk kez üzerine çıkıldığı bildirildi.Geçen sezon 12 milyon euro kar yapan Real Madrid, 30 Haziran 2023 itibariyle net borcunun ise 47 milyon euro olduğunu duyurdu.Dünyanın en zengin kulüpleri arasında yer alan Real Madrid, 558 milyon euro'luk net öz kaynak ve hazinesindeki 128 milyon euro ile 'sağlam bir mali duruma sahip olduğunu' ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230712/barcelona-baskani-laportadan-arda-guler-itirafi-transfer-savasina-girmedik-cunku-1073462325.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/07/1070734914_101:0:1166:799_1920x0_80_0_0_d50205a199187f7eb0553927a69aa47d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
real madrid, kar
real madrid, kar

Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon euro karla kapattı

01:52 18.07.2023
© AFP 2023 / CRISTINA QUICLERİspanya futbolunda Kral Kupası'nı, final maçında Osasuna'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Real Madrid tarihinde 20. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.
İspanya futbolunda Kral Kupası'nı, final maçında Osasuna'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Real Madrid tarihinde 20. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / CRISTINA QUICLER
Abone olTelegram
İspanya'nın Real Madrid, 2022-2023 sezonunu 12 milyon euro karla kapattığını açıkladı.
Real Madrid Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 2022-2023 sezonu mali sonuçlarını onayladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon, futbolcuların transferleri hesaba katılmaksızın, kulübün elde ettiği gelirin toplam 843 milyon euro olduğu belirtilip, Kovid-19 salgını öncesindeki rakamların (757 milyon euro 2018-2019 sezonu) ilk kez üzerine çıkıldığı bildirildi.
Geçen sezon 12 milyon euro kar yapan Real Madrid, 30 Haziran 2023 itibariyle net borcunun ise 47 milyon euro olduğunu duyurdu.
Dünyanın en zengin kulüpleri arasında yer alan Real Madrid, 558 milyon euro'luk net öz kaynak ve hazinesindeki 128 milyon euro ile 'sağlam bir mali duruma sahip olduğunu' ifade etti.
Barcelona Başkanı Joan Laporta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
SPOR
Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler itirafı: 'Transfer savaşına girmedik çünkü...'
12 Temmuz, 14:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала