https://sputniknews.com.tr/20230718/peskov-odessa-ve-nikolayeve-saldirilar-kirim-koprusune-yapilan-teror-saldirisina-misilleme-oldu-1073667557.html

Peskov: Odessa ve Nikolayev'e saldırılar, Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme oldu

Peskov: Odessa ve Nikolayev'e saldırılar, Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gece Ukrayna’nın Odessa kentindeki liman altyapısı tesislerine hassas silahlarla yapılan saldırıların Kırım Köprüsü’ne... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T16:20+0300

2023-07-18T16:20+0300

2023-07-18T16:20+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

ukrayna

kırım

misilleme

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde dün gece Ukrayna’nın Odessa kentindeki liman altyapısı tesislerine hassas silahlarla yapılan saldırıların Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme olduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü ilgili soruya, “Evet” yanıtını verdi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa’da Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı teknelerini imal ettiği gemi onarım tesisine misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda ayrıca Nikolayev ve Odessa kentlerinin yakınlarında bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarına yakıt ikmali için kullanılan yakıt tesisleri de vurulmuştu.

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dmitriy peskov, ukrayna, kırım, misilleme