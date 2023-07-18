https://sputniknews.com.tr/20230718/peskov-odessa-ve-nikolayeve-saldirilar-kirim-koprusune-yapilan-teror-saldirisina-misilleme-oldu-1073667557.html
Peskov: Odessa ve Nikolayev'e saldırılar, Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme oldu
Peskov: Odessa ve Nikolayev'e saldırılar, Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme oldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gece Ukrayna’nın Odessa kentindeki liman altyapısı tesislerine hassas silahlarla yapılan saldırıların Kırım Köprüsü’ne... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T16:20+0300
2023-07-18T16:20+0300
2023-07-18T16:20+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
ukrayna
kırım
misilleme
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde dün gece Ukrayna’nın Odessa kentindeki liman altyapısı tesislerine hassas silahlarla yapılan saldırıların Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme olduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü ilgili soruya, “Evet” yanıtını verdi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa’da Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı teknelerini imal ettiği gemi onarım tesisine misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda ayrıca Nikolayev ve Odessa kentlerinin yakınlarında bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarına yakıt ikmali için kullanılan yakıt tesisleri de vurulmuştu.
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dmitriy peskov, ukrayna, kırım, misilleme
dmitriy peskov, ukrayna, kırım, misilleme
Peskov: Odessa ve Nikolayev'e saldırılar, Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme oldu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gece Ukrayna’nın Odessa kentindeki liman altyapısı tesislerine hassas silahlarla yapılan saldırıların Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde dün gece Ukrayna’nın Odessa kentindeki liman altyapısı tesislerine hassas silahlarla yapılan saldırıların Kırım Köprüsü’ne yapılan terör saldırısına misilleme olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü ilgili soruya, “Evet” yanıtını verdi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa’da Ukrayna’nın mürettebatsız saldırı teknelerini imal ettiği gemi onarım tesisine misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda ayrıca Nikolayev ve Odessa kentlerinin yakınlarında bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarına yakıt ikmali için kullanılan yakıt tesisleri de vurulmuştu.