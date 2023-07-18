https://sputniknews.com.tr/20230718/mustafa-sandaldan-isyankr-isyani-1073670268.html
Mustafa Sandal'dan 'İsyankâr' isyanı
Mustafa Sandal'dan 'İsyankâr' isyanı
Mustafa Sandal, 'İsyankâr' şarkısının melodisini 'çalarak' Almanca bir şarkıya uyarladığını söyledi. Sandal, "Avukatım ilgilenecek" dedi 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T17:15+0300
2023-07-18T17:15+0300
2023-07-18T17:15+0300
yaşam
mustafa sandal
avukat
dava
türkiye
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Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman'a isyan etti. Sandal'ın isyan etmesinin nedeni 'İsyankâr' adlı şarkısının müziklerini kendisinden izinsiz kullanması.Bir takipçisinin mesajı sayesinde 'İst Mir Egal' adlı şarkıdan haberdar olduğunu söyleyen Mustafa Sandal, konuyla ilgili şunları söyledi:
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mustafa sandal, avukat, dava, türkiye
mustafa sandal, avukat, dava, türkiye
Mustafa Sandal'dan 'İsyankâr' isyanı
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Mustafa Sandal, 'İsyankâr' şarkısının melodisini 'çalarak' Almanca bir şarkıya uyarladığını söyledi. Sandal, "Avukatım ilgilenecek" dedi
Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman'a isyan etti.
Sandal'ın isyan etmesinin nedeni 'İsyankâr' adlı şarkısının müziklerini kendisinden izinsiz kullanması.
Bir takipçisinin mesajı sayesinde 'İst Mir Egal' adlı şarkıdan haberdar olduğunu söyleyen Mustafa Sandal, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! (Avukatım ilgilenecek)"