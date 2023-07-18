https://sputniknews.com.tr/20230718/meteoroloji-tarih-verdi-marmara-dahil-cok-sayida-bolge-icin-uyari-1073641759.html

Meteoroloji tarih verdi: Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı

Meteoroloji tarih verdi: Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Giresun... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T06:43+0300

2023-07-18T06:43+0300

2023-07-18T06:43+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Sıcak hava dalgası 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Sıcaklıkların İstanbul'da 32-35, Edirne'de 38-41, Kırklareli'nde 36-40, Tekirdağ'da 33-36, Kocaeli'nde 37-39, Sakarya'da 35-37, Yalova'da 31-33 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.İl il hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 25°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 30°CAz bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 24°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 25°CParçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230718/dunya-meteoroloji-orgutu-bazi-ulkelerde-ulusal-sicaklik-rekorlari-kirilabilir-1073638310.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu