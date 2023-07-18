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https://sputniknews.com.tr/20230718/kuzey-kore-yeni-fuze-denemesi-yapti-1073679073.html
Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı
Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde, kıtalararası balistik füze olduğu düşünülen bir füze fırlattığını duyurdu. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T22:27+0300
2023-07-18T22:27+0300
dünya
güney kore
kuzey kore
japonya
kıtalararası balistik füze
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Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey'in, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde bir füze denemesi yaptığı belirtildi.Füzenin türü henüz netleşmezken, bunun kıtalararası balistik füze olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.Kuzey Kore 12 Temmuz'da da Hwasong-18 tipi füze fırlatmıştıKuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.Kuzey Kore'nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu.
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güney kore, kuzey kore, japonya, kıtalararası balistik füze
güney kore, kuzey kore, japonya, kıtalararası balistik füze

Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı

22:27 18.07.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi.
Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde, kıtalararası balistik füze olduğu düşünülen bir füze fırlattığını duyurdu.
Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey'in, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde bir füze denemesi yaptığı belirtildi.
Füzenin türü henüz netleşmezken, bunun kıtalararası balistik füze olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Kuzey Kore 12 Temmuz'da da Hwasong-18 tipi füze fırlatmıştı

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.
Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.
Kuzey Kore'nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu.
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