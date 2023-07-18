https://sputniknews.com.tr/20230718/kuzey-kore-yeni-fuze-denemesi-yapti-1073679073.html

Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı

Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde, kıtalararası balistik füze olduğu düşünülen bir füze fırlattığını duyurdu. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T22:27+0300

2023-07-18T22:27+0300

2023-07-18T22:27+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

japonya

kıtalararası balistik füze

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Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey'in, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde bir füze denemesi yaptığı belirtildi.Füzenin türü henüz netleşmezken, bunun kıtalararası balistik füze olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.Kuzey Kore 12 Temmuz'da da Hwasong-18 tipi füze fırlatmıştıKuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.Kuzey Kore'nin füze denemesini Güney Kore ve Japonya duyurmuştu.

güney kore

kuzey kore

japonya

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güney kore, kuzey kore, japonya, kıtalararası balistik füze