https://sputniknews.com.tr/20230718/kanada-basbakani-yuhalandi-1073645671.html

Kanada Başbakanı yuhalandı

Kanada Başbakanı yuhalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Yerli Oyunları'nın (NAIG) açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında yuhalandı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T10:20+0300

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dünya

kanada

justin trudeau

protesto

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Bu yıl Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax kentinde düzenlenen Kuzey Amerika Yerli Oyunları'nda açılış konuşmasını Başbakan Justin Trudeau gerçekleştirdi. Trudeau, konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye çıktığı sırada protestoya uğradı. Yaklaşık 5 bin kişi tarafından yuhalanan Kanada Başbakanı'nın konuşmasına gülümseyerek devam ettiği görüldü.Çeşitli spor dallarından turnuvalar içeren Kuzey Amerika Yerli Oyunları; genellikle lakros, kano, okçuluk ve güreş gibi geleneksel yerli oyunlarının yanı sıra basketbol, atletizm, yüzme, futbol ve voleybol gibi ana akım sporları içeriyor.Birkaç yılda bir gerçekleşen ve Kuzey Amerika'nın dört bir yanından yerli gençleri bir araya getiren etkinlik, yerli sporcuların çeşitli dallarda rekabet etmesine olanak sağlıyor. Öte yandan, 2015'ten beri Kanada Başbakanı olan Trudeau'nun önümüzdeki seçimlerde koltuğu sallantıda gibi görünüyor. Kandalı lider, Pierre Poilievre ve İlerici Muhafazakar Parti'nin sert muhalefetiyle karşı karşıya.

https://sputniknews.com.tr/20230502/kanada-basbakanina-cakil-tasi-firlatmisti-30-gune-kadar-hapsi-isteniyor-1070490031.html

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kanada, justin trudeau, protesto