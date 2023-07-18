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Kanada Başbakanı yuhalandı
Kanada Başbakanı yuhalandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Yerli Oyunları'nın (NAIG) açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında yuhalandı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T10:20+0300
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dünya
kanada
justin trudeau
protesto
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Bu yıl Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax kentinde düzenlenen Kuzey Amerika Yerli Oyunları'nda açılış konuşmasını Başbakan Justin Trudeau gerçekleştirdi. Trudeau, konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye çıktığı sırada protestoya uğradı. Yaklaşık 5 bin kişi tarafından yuhalanan Kanada Başbakanı'nın konuşmasına gülümseyerek devam ettiği görüldü.Çeşitli spor dallarından turnuvalar içeren Kuzey Amerika Yerli Oyunları; genellikle lakros, kano, okçuluk ve güreş gibi geleneksel yerli oyunlarının yanı sıra basketbol, atletizm, yüzme, futbol ve voleybol gibi ana akım sporları içeriyor.Birkaç yılda bir gerçekleşen ve Kuzey Amerika'nın dört bir yanından yerli gençleri bir araya getiren etkinlik, yerli sporcuların çeşitli dallarda rekabet etmesine olanak sağlıyor. Öte yandan, 2015'ten beri Kanada Başbakanı olan Trudeau'nun önümüzdeki seçimlerde koltuğu sallantıda gibi görünüyor. Kandalı lider, Pierre Poilievre ve İlerici Muhafazakar Parti'nin sert muhalefetiyle karşı karşıya.
https://sputniknews.com.tr/20230502/kanada-basbakanina-cakil-tasi-firlatmisti-30-gune-kadar-hapsi-isteniyor-1070490031.html
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kanada, justin trudeau, protesto
kanada, justin trudeau, protesto

Kanada Başbakanı yuhalandı

10:20 18.07.2023 (güncellendi: 10:21 18.07.2023)
© MARCIN OBARAJustin Trudeau
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© MARCIN OBARA
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Yerli Oyunları'nın (NAIG) açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında yuhalandı.
Bu yıl Kanada'nın Nova Scotia eyaletine bağlı Halifax kentinde düzenlenen Kuzey Amerika Yerli Oyunları'nda açılış konuşmasını Başbakan Justin Trudeau gerçekleştirdi.
Trudeau, konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye çıktığı sırada protestoya uğradı. Yaklaşık 5 bin kişi tarafından yuhalanan Kanada Başbakanı'nın konuşmasına gülümseyerek devam ettiği görüldü.
Çeşitli spor dallarından turnuvalar içeren Kuzey Amerika Yerli Oyunları; genellikle lakros, kano, okçuluk ve güreş gibi geleneksel yerli oyunlarının yanı sıra basketbol, atletizm, yüzme, futbol ve voleybol gibi ana akım sporları içeriyor.
Birkaç yılda bir gerçekleşen ve Kuzey Amerika'nın dört bir yanından yerli gençleri bir araya getiren etkinlik, yerli sporcuların çeşitli dallarda rekabet etmesine olanak sağlıyor.
Öte yandan, 2015'ten beri Kanada Başbakanı olan Trudeau'nun önümüzdeki seçimlerde koltuğu sallantıda gibi görünüyor. Kandalı lider, Pierre Poilievre ve İlerici Muhafazakar Parti'nin sert muhalefetiyle karşı karşıya.
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