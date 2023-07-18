https://sputniknews.com.tr/20230718/iyi-parti-otv-zamlarina-iliskin-cumhurbaskani-kararinin-iptali-icin-danistayda-dava-acti-1073677100.html
İYİ Parti, ÖTV zamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı
İYİ Parti, ÖTV zamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı
İYİ Parti, Danıştay'da dava açarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T21:21+0300
2023-07-18T21:21+0300
2023-07-18T21:21+0300
politika
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
iyi parti
danıştay
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı.Kararın Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülen dava dilekçesinde, bu nedenle Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızı nefes alamaz hale getiren yeni vergilere ve zamlara karşı İYİ Parti olarak tüm imkanlarımızı kullanarak mücadelemizi her mecrada sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.
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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), iyi parti, danıştay
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), iyi parti, danıştay
İYİ Parti, ÖTV zamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı
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İYİ Parti, Danıştay'da dava açarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı.
Kararın Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülen dava dilekçesinde, bu nedenle Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızı nefes alamaz hale getiren yeni vergilere ve zamlara karşı İYİ Parti olarak tüm imkanlarımızı kullanarak mücadelemizi her mecrada sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.