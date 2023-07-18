https://sputniknews.com.tr/20230718/iyi-parti-otv-zamlarina-iliskin-cumhurbaskani-kararinin-iptali-icin-danistayda-dava-acti-1073677100.html

İYİ Parti, ÖTV zamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı

İYİ Parti, ÖTV zamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı

İYİ Parti, Danıştay'da dava açarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T21:21+0300

2023-07-18T21:21+0300

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politika

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

iyi parti

danıştay

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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı.Kararın Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülen dava dilekçesinde, bu nedenle Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızı nefes alamaz hale getiren yeni vergilere ve zamlara karşı İYİ Parti olarak tüm imkanlarımızı kullanarak mücadelemizi her mecrada sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), iyi parti, danıştay