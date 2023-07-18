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İstanbul'da pahalı plaj ücretleri Boğaz'a yöneltti: Serinlemek isteyenler sahillere koştu
İstanbul'da pahalı plaj ücretleri Boğaz'a yöneltti: Serinlemek isteyenler sahillere koştu
İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalanlar soluğu Boğaz'da aldı. Plajların pahalı olduğunu belirten birçok kişi, plajlar yerine Boğaz'ı tercih ettiklerini... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, plaj, boğaz, sahil, фото, pahalı
fotoğraf, plaj, boğaz, sahil, фото, pahalı

İstanbul'da pahalı plaj ücretleri Boğaz'a yöneltti: Serinlemek isteyenler sahillere koştu

14:54 18.07.2023 (güncellendi: 15:02 18.07.2023)
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İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalanlar soluğu Boğaz'da aldı. Plajların pahalı olduğunu belirten birçok kişi, plajlar yerine Boğaz'ı tercih ettiklerini söyledi.
© İHAİstanbul Boğazı manzarası ile birlikte denize girenler görüntülendi. Aşırı sıcaklar nedeniyle plajların pahalı olduğunu söyleyenler bu nedenle Boğaz’da yüzdüklerini ifade etti. Bebek ve Ortaköy sahillerinde denize giren vatandaşlar merdiven olmadığı için çıkarken zorlandıklarını bunun bir çözüme kavuşmasının gerektiğini ifade etti.
İstanbulluların tercihi plaj yerine Boğaz oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İstanbul Boğazı manzarası ile birlikte denize girenler görüntülendi. Aşırı sıcaklar nedeniyle plajların pahalı olduğunu söyleyenler bu nedenle Boğaz’da yüzdüklerini ifade etti. Bebek ve Ortaköy sahillerinde denize giren vatandaşlar merdiven olmadığı için çıkarken zorlandıklarını bunun bir çözüme kavuşmasının gerektiğini ifade etti.
© İHAArkadaşları ile birlikte yüzmeye geldiğini ifade eden Esat yıldırım, “Yüzmek için buraya belediye başkanlarımızdan yardım istiyoruz. Kolaylıkla çıkabileceğimiz merdiven koymalarını istiyoruz. Çünkü birisi boğulsa çıkamayacağız karaya. Akıntı biraz sıkıntı yapıyor da çok fazla zorlanmıyoruz. Bizim evde klima yok ev yanıyor. Birde İstanbul’da nem var, bu nedenle hissedilen sıcaklık daha fazla oluyor” dedi.
İstanbulluların tercihi plaj yerine Boğaz oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Arkadaşları ile birlikte yüzmeye geldiğini ifade eden Esat yıldırım, “Yüzmek için buraya belediye başkanlarımızdan yardım istiyoruz. Kolaylıkla çıkabileceğimiz merdiven koymalarını istiyoruz. Çünkü birisi boğulsa çıkamayacağız karaya. Akıntı biraz sıkıntı yapıyor da çok fazla zorlanmıyoruz. Bizim evde klima yok ev yanıyor. Birde İstanbul’da nem var, bu nedenle hissedilen sıcaklık daha fazla oluyor” dedi.
© İHABoğaz’da yüzmenin güzel bir manzara karşısında olduğu için çok keyifli olduğunu dile getiren Mert Taşçıoğlu, “Başka bir aktivite yok serinlememiz için maalesef. Bütün günü neredeyse sahillerde geçiriyoruz. Boğulma tehlikesi geçirenleri kendimiz yardım ediyoruz” diye konuştu.
İstanbulluların tercihi plaj yerine Boğaz oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Boğaz’da yüzmenin güzel bir manzara karşısında olduğu için çok keyifli olduğunu dile getiren Mert Taşçıoğlu, “Başka bir aktivite yok serinlememiz için maalesef. Bütün günü neredeyse sahillerde geçiriyoruz. Boğulma tehlikesi geçirenleri kendimiz yardım ediyoruz” diye konuştu.
© İHASıcaklardan dolayı herkesin bunaldığını ifade eden Uğur Atalay, “Pazar günleri İstanbul’un sahilleri çok fazla yoğun oluyor. Bizde daha sakin günleri tercih ediyoruz. Burada çok rahat yüzemiyoruz bizde ama sıcaklardan dolayı bunalıyoruz. Geçen gün plaja gittim ama boğazda yüzmek bence plajda yüzmekten daha eğlenceli” dedi.
İstanbulluların tercihi plaj yerine Boğaz oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Sıcaklardan dolayı herkesin bunaldığını ifade eden Uğur Atalay, “Pazar günleri İstanbul’un sahilleri çok fazla yoğun oluyor. Bizde daha sakin günleri tercih ediyoruz. Burada çok rahat yüzemiyoruz bizde ama sıcaklardan dolayı bunalıyoruz. Geçen gün plaja gittim ama boğazda yüzmek bence plajda yüzmekten daha eğlenceli” dedi.
© İHAİstanbul’da bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek isteyenler park ve sahillere gitti. Güneş altında kalmamaya çalışan İstanbullular buldukları gölgede piknik yapıp İstanbul Boğazı’nda yüzmenin tadını çıkarttı.
İstanbulluların tercihi plaj yerine Boğaz oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İstanbul’da bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek isteyenler park ve sahillere gitti. Güneş altında kalmamaya çalışan İstanbullular buldukları gölgede piknik yapıp İstanbul Boğazı’nda yüzmenin tadını çıkarttı.
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