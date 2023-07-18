İstanbul'da pahalı plaj ücretleri Boğaz'a yöneltti: Serinlemek isteyenler sahillere koştu

© İHA Arkadaşları ile birlikte yüzmeye geldiğini ifade eden Esat yıldırım, “Yüzmek için buraya belediye başkanlarımızdan yardım istiyoruz. Kolaylıkla çıkabileceğimiz merdiven koymalarını istiyoruz. Çünkü birisi boğulsa çıkamayacağız karaya. Akıntı biraz sıkıntı yapıyor da çok fazla zorlanmıyoruz. Bizim evde klima yok ev yanıyor. Birde İstanbul’da nem var, bu nedenle hissedilen sıcaklık daha fazla oluyor” dedi.