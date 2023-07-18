https://sputniknews.com.tr/20230718/istanbulda-ev-sahibi-tarafindan-silahla-vurulan-kiraci-hayatini-kaybetti-1073680747.html

İstanbul'da ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı hayatını kaybetti

İstanbul'da ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı yaşamını yitirdi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T23:07+0300

2023-07-18T23:07+0300

2023-07-18T23:07+0300

türkiye

gaziosmanpaşa

istanbul

kiracı

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Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda, 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı telefonla arayan E.D.Ö, kirada artış istedi. Kiracının zam teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.Telefon görüşmesinin ardından kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar'a tabancayla ateş açtı.Asar, saldırıda ağır yaralanırken, ev sahibi olay yerinden kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Asar, kurtarılamadı.Cinayetle ilgili inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, Asar'ın vurulduktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım isteği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

türkiye

gaziosmanpaşa

istanbul

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gaziosmanpaşa, istanbul, kiracı