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İstanbul'da ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı hayatını kaybetti
İstanbul'da ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı hayatını kaybetti
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı yaşamını yitirdi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T23:07+0300
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gaziosmanpaşa
istanbul
kiracı
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Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda, 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı telefonla arayan E.D.Ö, kirada artış istedi. Kiracının zam teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.Telefon görüşmesinin ardından kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar'a tabancayla ateş açtı.Asar, saldırıda ağır yaralanırken, ev sahibi olay yerinden kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Asar, kurtarılamadı.Cinayetle ilgili inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, Asar'ın vurulduktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım isteği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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gaziosmanpaşa, istanbul, kiracı
gaziosmanpaşa, istanbul, kiracı

İstanbul'da ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı hayatını kaybetti

23:07 18.07.2023
© AAİstanbul Beyoğlu'nda bir dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri lokalde inceleme yaptı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri lokalde inceleme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı yaşamını yitirdi.
Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda, 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı telefonla arayan E.D.Ö, kirada artış istedi. Kiracının zam teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Telefon görüşmesinin ardından kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar'a tabancayla ateş açtı.
Asar, saldırıda ağır yaralanırken, ev sahibi olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Asar, kurtarılamadı.
Cinayetle ilgili inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, Asar'ın vurulduktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım isteği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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