https://sputniknews.com.tr/20230718/ingiltere-gizli-laboratuvarlarimizdan-birinde-rus-tanklari-inceleniyor-1073674947.html
İngiltere: Gizli laboratuvarlarımızdan birinde Rus tankları inceleniyor
İngiltere: Gizli laboratuvarlarımızdan birinde Rus tankları inceleniyor
İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Tony Radakin, ülkenin bilim insanlarının gizli laboratuvarlarından birinde Rus tanklarını parçalara ayırarak üzerinde... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T20:35+0300
2023-07-18T20:35+0300
2023-07-18T20:35+0300
savunma
rusya
ingiltere
tank
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Radakin, vurulan savaş araçlarının, ülkenin en gizli tesislerinden biri olan Porton Down Laboratuvarı’nda parçalara ayrılarak incelendiğini açıkladı.İngiliz yetkili, “Bilim insanlarımız, başka bir ülkenin sahip olabileceği parçaları inceliyor. Bu, gerçekten de bize teçhizatlarının nasıl çalıştığını, onları nasıl yenebileceğimizi, daha kusursuz zırha nasıl sahip olabileceğimizi, onların iletişimini nasıl bozabileceğimizi, savunmalarına nasıl sızabileceğimizi anlama fırsatını veriyor. İşte uğraştığımız şey bu” ifadesini kullandı.Radakin, İngiltere’nin, ellerine geçen ve potansiyel tehlike arz eden Rus teçhizatıyla ilgili bilgileri paylaşan ülkeler kulübünde yer aldığını kaydetti.
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İngiltere: Gizli laboratuvarlarımızdan birinde Rus tankları inceleniyor
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İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Tony Radakin, ülkenin bilim insanlarının gizli laboratuvarlarından birinde Rus tanklarını parçalara ayırarak üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti.
Radakin, vurulan savaş araçlarının, ülkenin en gizli tesislerinden biri olan Porton Down Laboratuvarı’nda parçalara ayrılarak incelendiğini açıkladı.
İngiliz yetkili, “Bilim insanlarımız, başka bir ülkenin sahip olabileceği parçaları inceliyor. Bu, gerçekten de bize teçhizatlarının nasıl çalıştığını, onları nasıl yenebileceğimizi, daha kusursuz zırha nasıl sahip olabileceğimizi, onların iletişimini nasıl bozabileceğimizi, savunmalarına nasıl sızabileceğimizi anlama fırsatını veriyor. İşte uğraştığımız şey bu” ifadesini kullandı.
Radakin, İngiltere’nin, ellerine geçen ve potansiyel tehlike arz eden Rus teçhizatıyla ilgili bilgileri paylaşan ülkeler kulübünde yer aldığını kaydetti.