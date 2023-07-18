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İngiliz futbolcu Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti
İngiliz futbolcu Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon formasını giyen İngiliz oyuncu Nathan Redmond, siyah-beyazlılara veda etti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
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29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş taraftarının kendisine her daim sevgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirtti.Siyah-beyazlı taraftarları dünyanın en iyisi olarak tanımlayan Redmond, şunları kaydetti:"Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda zor dönemlerde de harika dönemlerde de siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız. Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.Bu bir elveda değil, bu bir 'görüşmek üzere'"
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beşiktaş, nathan redmond
beşiktaş, nathan redmond

İngiliz futbolcu Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti

01:25 18.07.2023
© AABeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcu Nathan Redmond.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcu Nathan Redmond. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon formasını giyen İngiliz oyuncu Nathan Redmond, siyah-beyazlılara veda etti.
29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş taraftarının kendisine her daim sevgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirtti.
Siyah-beyazlı taraftarları dünyanın en iyisi olarak tanımlayan Redmond, şunları kaydetti:
"Vodafone Park'taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda zor dönemlerde de harika dönemlerde de siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız. Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.Bu bir elveda değil, bu bir 'görüşmek üzere'"
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