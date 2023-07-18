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İmamoğlu'ndan deprem açıklaması: Biz bu hızla İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz
İmamoğlu'ndan deprem açıklaması: Biz bu hızla İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bakırköy Yatırımları Programı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olası... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T14:00+0300
2023-07-18T14:03+0300
yaşam
ekrem imamoğlu
deprem
istanbul
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu Dere Islahı Yatırımları Açılışı” töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile olası Marmara depremine karşı anlaşmaları sorulan İmamoğlu, başta dönüşüm olmak üzere birçok konuda verimli bir sohbet yaptıklarını söyledi.İstanbul'un deprem hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bu hızla biz İstanbul'u 70, 80 sene dönüştüremeyiz. Depremin ne zaman olmadığını bilmediğimiz bir ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım" dedi.İmamoğlu, şöyle konuştu:Bu konuda bazı prensip kararlar aldık. İş birliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konusu bir deprem konseyi, kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendilerine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, bir iş birliği içerisinde, bütünlükçü sistemde ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul’a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara’ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi, karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık."Seferberlik tek başına olmaz"Ayrılırken de şu planlamayla ayrıldık. Sayın Bakanımız bir çalışma stratejisi oluşturacaklar ve bizden de ilgili bu strateji çalışma grupları talep edecekler ve biz bakanlığımızla çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. Biz de hızlıca buna cevap vererek ortak masalarda, ortak akılla çalışma kabiliyetini göstereceğimiz süreci başlatmayı umuyoruz. Zira hep söyledim, yine söylüyorum. İstanbul’da 10 binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu seferberliğin adı da tek başına bir ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ya da bakanlık ya da bakanlıklar olamaz.Finans sektöründen bakanlığımıza, büyükşehir belediyesinden valiliğimize, ilçe belediyelerinden sivil toplum kuruluşlarına, hatta sektör gruplarına varıncaya kadar büyük bir iş birliğiyle İstanbul’u ayağa kaldırmayla mümkün olacağını ifade ettim. Hep söyledim, herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul’u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. E o zaman depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok umutla karşılıyorum. İnşallah en hızlı şekliyle iş birliği içinde, omuz omuza depremin siyaseti, partisi olmaz; omuz omuza hızlı kararlar alacak mekanizmalarla süreci çözüme kavuştururuz.
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ekrem imamoğlu, deprem, istanbul
ekrem imamoğlu, deprem, istanbul

İmamoğlu'ndan deprem açıklaması: Biz bu hızla İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz

14:00 18.07.2023 (güncellendi: 14:03 18.07.2023)
© AA / Erhan ElaldıEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bakırköy Yatırımları Programı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olası Marmara depremiyle ilgili konuşan İmamoğlu, "Biz bu hızla İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu Dere Islahı Yatırımları Açılışı” töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile olası Marmara depremine karşı anlaşmaları sorulan İmamoğlu, başta dönüşüm olmak üzere birçok konuda verimli bir sohbet yaptıklarını söyledi.
İstanbul'un deprem hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Bu hızla biz İstanbul'u 70, 80 sene dönüştüremeyiz. Depremin ne zaman olmadığını bilmediğimiz bir ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım" dedi.
İmamoğlu, şöyle konuştu:
Bu konuda bazı prensip kararlar aldık. İş birliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konusu bir deprem konseyi, kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendilerine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, bir iş birliği içerisinde, bütünlükçü sistemde ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul’a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara’ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi, karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık.

"Seferberlik tek başına olmaz"

Ayrılırken de şu planlamayla ayrıldık. Sayın Bakanımız bir çalışma stratejisi oluşturacaklar ve bizden de ilgili bu strateji çalışma grupları talep edecekler ve biz bakanlığımızla çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. Biz de hızlıca buna cevap vererek ortak masalarda, ortak akılla çalışma kabiliyetini göstereceğimiz süreci başlatmayı umuyoruz. Zira hep söyledim, yine söylüyorum. İstanbul’da 10 binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu seferberliğin adı da tek başına bir ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ya da bakanlık ya da bakanlıklar olamaz.
Finans sektöründen bakanlığımıza, büyükşehir belediyesinden valiliğimize, ilçe belediyelerinden sivil toplum kuruluşlarına, hatta sektör gruplarına varıncaya kadar büyük bir iş birliğiyle İstanbul’u ayağa kaldırmayla mümkün olacağını ifade ettim. Hep söyledim, herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul’u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. E o zaman depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok umutla karşılıyorum. İnşallah en hızlı şekliyle iş birliği içinde, omuz omuza depremin siyaseti, partisi olmaz; omuz omuza hızlı kararlar alacak mekanizmalarla süreci çözüme kavuştururuz.
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