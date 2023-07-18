https://sputniknews.com.tr/20230718/icerisinde-hamile-kadin-olan-araca-saldiran-surucu-tutuklandi-1073670956.html

İçerisinde hamile kadın olan araca saldıran sürücü tutuklandı

İçerisinde hamile kadın olan araca saldıran sürücü tutuklandı

Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T18:00+0300

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hamile

maganda

trafik

türkiye

küçükçekmece

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E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde iddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Sürücülerden Oğulcan A., trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp, Orhan Bal kontrolündeki otomobilin önüne aracını kırdı.Karayolunun ortasında duran Oğulcan A., aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Oğulcan A. arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline binerek uzaklaştı. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Oğulcan A., polis merkezine giderek görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu beyan etti.Gözaltına alınan Oğulcan A., Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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hamile, maganda, trafik, küçükçekmece