https://sputniknews.com.tr/20230718/hindistandaki-toprak-kaymasinda-surucu-son-anda-kurtuldu-1073661719.html
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
Hindistan’da bir dağ yolunda yürütülen onarım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasından bir sürücü son anda kurtuldu. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T14:31+0300
2023-07-18T14:31+0300
2023-07-18T14:50+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
toprak kayması
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073662365_10:0:1166:650_1920x0_80_0_0_1ddec410374c0e47e9804c21a7a07116.png
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kaymasının yaşandığı sırada dağ yolunda çalışmalar yürüten işçiler facianın eşiğinden döndü. İşçilerin çalışması sırasında kopan bir kaya parçası, kepçenin üzerine düştü. O sırada kepçe içinde bulunan, operatör kendini dışarı attı. Kaya parçasının üzerine düşmesinden son anda kurtaran kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.Öte yandan meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan muson yağışlarının birkaç gün daha süreceğini duyurarak bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/hindistanda-muson-yagmurlari-sebebiyle-yasamini-yitirenlerin-sayisi-100u-asti-1073509950.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073662365_155:0:1022:650_1920x0_80_0_0_8dbe5218edb8b7d51e1da67e83f6bcd6.png
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
2023-07-18T14:31+0300
true
PT0M19S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asya & pasifik, hindistan, toprak kayması, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, video
asya & pasifik, hindistan, toprak kayması, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, video
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
14:31 18.07.2023 (güncellendi: 14:50 18.07.2023) Abone ol
Hindistan’da bir dağ yolunda yürütülen onarım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasından bir sürücü son anda kurtuldu.
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.
Toprak kaymasının yaşandığı sırada dağ yolunda çalışmalar yürüten işçiler facianın eşiğinden döndü.
İşçilerin çalışması sırasında kopan bir kaya parçası, kepçenin üzerine düştü. O sırada kepçe içinde bulunan, operatör kendini dışarı attı.
Kaya parçasının üzerine düşmesinden son anda kurtaran kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan muson yağışlarının birkaç gün daha süreceğini duyurarak bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.