Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
RADYO PROGRAMLARI
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230718/hindistandaki-toprak-kaymasinda-surucu-son-anda-kurtuldu-1073661719.html
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
Hindistan’da bir dağ yolunda yürütülen onarım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasından bir sürücü son anda kurtuldu. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T14:31+0300
2023-07-18T14:50+0300
dünya
asya & pasifik
hindistan
toprak kayması
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073662365_10:0:1166:650_1920x0_80_0_0_1ddec410374c0e47e9804c21a7a07116.png
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kaymasının yaşandığı sırada dağ yolunda çalışmalar yürüten işçiler facianın eşiğinden döndü. İşçilerin çalışması sırasında kopan bir kaya parçası, kepçenin üzerine düştü. O sırada kepçe içinde bulunan, operatör kendini dışarı attı. Kaya parçasının üzerine düşmesinden son anda kurtaran kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.Öte yandan meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan muson yağışlarının birkaç gün daha süreceğini duyurarak bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/hindistanda-muson-yagmurlari-sebebiyle-yasamini-yitirenlerin-sayisi-100u-asti-1073509950.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu
2023-07-18T14:31+0300
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073662365_155:0:1022:650_1920x0_80_0_0_8dbe5218edb8b7d51e1da67e83f6bcd6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, hindistan, toprak kayması, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, video
asya & pasifik, hindistan, toprak kayması, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, video

Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu

14:31 18.07.2023 (güncellendi: 14:50 18.07.2023)
Abone olTelegram
Hindistan’da bir dağ yolunda yürütülen onarım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasından bir sürücü son anda kurtuldu.
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.
Toprak kaymasının yaşandığı sırada dağ yolunda çalışmalar yürüten işçiler facianın eşiğinden döndü.
İşçilerin çalışması sırasında kopan bir kaya parçası, kepçenin üzerine düştü. O sırada kepçe içinde bulunan, operatör kendini dışarı attı.
Kaya parçasının üzerine düşmesinden son anda kurtaran kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan muson yağışlarının birkaç gün daha süreceğini duyurarak bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.
Hindistan'ın kuzey bölgelerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
DÜNYA
Hindistan'da muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100’ü aştı
13 Temmuz, 15:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала