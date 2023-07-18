https://sputniknews.com.tr/20230718/hindistandaki-toprak-kaymasinda-surucu-son-anda-kurtuldu-1073661719.html

Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu

Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu

Hindistan’da bir dağ yolunda yürütülen onarım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasından bir sürücü son anda kurtuldu. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T14:31+0300

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dünya

asya & pasifik

hindistan

toprak kayması

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

video

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Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kaymasının yaşandığı sırada dağ yolunda çalışmalar yürüten işçiler facianın eşiğinden döndü. İşçilerin çalışması sırasında kopan bir kaya parçası, kepçenin üzerine düştü. O sırada kepçe içinde bulunan, operatör kendini dışarı attı. Kaya parçasının üzerine düşmesinden son anda kurtaran kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.Öte yandan meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan muson yağışlarının birkaç gün daha süreceğini duyurarak bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/hindistanda-muson-yagmurlari-sebebiyle-yasamini-yitirenlerin-sayisi-100u-asti-1073509950.html

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Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu Hindistan’daki toprak kaymasında sürücü son anda kurtuldu 2023-07-18T14:31+0300 true PT0M19S

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asya & pasifik, hindistan, toprak kayması, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, video