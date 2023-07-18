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https://sputniknews.com.tr/20230718/hakkaride-cilo-buzullari-bolgesinde-kaybolan-iki-kisiden-birinin-cansiz-bedeni-bulundu-1073654909.html
Hakkari'de Cilo Buzulları bölgesinde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu
Hakkari'de Cilo Buzulları bölgesinde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu
Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buz kütlesi altında kalan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:57+0300
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Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktada meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.AA'da yer alan habere göre çalışmalara İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekipleri de katıldı.Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda mağara tırmanışçılarının desteğiyle Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.Çalışmaların 42 kişiden oluşan uzman ekiplerle sürdürüldüğünü bildiren Akbıyık, "İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan ekipler sabah itibarıyla çalışmalara katıldı. Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ekipleri de var. Kadın vatandaşımıza ulaştık. İnşallah diğer kişiye de en kısa sürede ulaşacağız." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230717/cilo-buzullarina-dusen-dagcilarin-kurtarilma-goruntuleri-paylasildi-1073620679.html
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Hakkari'de Cilo Buzulları bölgesinde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu

12:57 18.07.2023 (güncellendi: 13:06 18.07.2023)
© İHA / MİMAR KAYA-Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© İHA / MİMAR KAYA-
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Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buz kütlesi altında kalan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktada meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
AA'da yer alan habere göre çalışmalara İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekipleri de katıldı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda mağara tırmanışçılarının desteğiyle Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.
Çalışmaların 42 kişiden oluşan uzman ekiplerle sürdürüldüğünü bildiren Akbıyık, "İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan ekipler sabah itibarıyla çalışmalara katıldı. Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ekipleri de var. Kadın vatandaşımıza ulaştık. İnşallah diğer kişiye de en kısa sürede ulaşacağız." dedi.
Cilo buzullarına düşen dağcıların kurtarılma görüntüleri paylaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
TÜRKİYE
Cilo buzullarına düşen dağcıların kurtarılma görüntüleri paylaşıldı
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