Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230718/gazeteci-merdan-yanardaga-8-yil-2-aya-kadar-hapis-talebi-1073672328.html
Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi
Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir gazetedeki yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T18:51+0300
2023-07-18T18:52+0300
merdan yanardağ
türkiye
birgün gazetesi
cumhurbaşkanına hakaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070991028_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8195b6ae28ac21c6b83ebe238759ecb4.jpg
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer katıldı.Müşteki avukatı Gençer'in, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söylemesinin ardından söz alan sanık avukatı, mütalaa açıklandıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Birgün adlı gazete ve gazetenin internet sitesinde 10 Nisan 2022 ila 29 Mayıs 2022 arasında 7 bölüm halindeki "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarının eser sahibi olduğunu belirtti.Sanığın yedinci yazısının içeriğinde Cumhurbaşkanı'nın adını zikrederek, "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlarda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.Müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, taraf avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.Öte yandan, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu olduğu davaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de başlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230711/gazeteci-merdan-yanardag-hakkinda-dava-acildi-1073434729.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070991028_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_bc9abac72d58b0d0527fec128896306c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merdan yanardağ, birgün gazetesi, cumhurbaşkanına hakaret
merdan yanardağ, birgün gazetesi, cumhurbaşkanına hakaret

Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi

18:51 18.07.2023 (güncellendi: 18:52 18.07.2023)
© AAMerdan Yanardağ
Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir gazetedeki yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer katıldı.
Müşteki avukatı Gençer'in, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söylemesinin ardından söz alan sanık avukatı, mütalaa açıklandıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Birgün adlı gazete ve gazetenin internet sitesinde 10 Nisan 2022 ila 29 Mayıs 2022 arasında 7 bölüm halindeki "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarının eser sahibi olduğunu belirtti.
Sanığın yedinci yazısının içeriğinde Cumhurbaşkanı'nın adını zikrederek, "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlarda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.
Müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, taraf avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
Öte yandan, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu olduğu davaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de başlanacak.
Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
TÜRKİYE
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında dava açıldı
11 Temmuz, 20:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала