FSB: Ukrayna'nın Rusya'daki bir hidroelektrik santraline yönelik saldırı planı önlendi
12:50 18.07.2023 (güncellendi: 12:51 18.07.2023)
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ/
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının talimatıyla Rusya'nın Yaroslav Bölgesi'ndeki hidroelektrik santraline (HES) yönelik saldırı için bilgi toplayan bir kadının gözaltına alındığını duyurdu.
FSB'nin açıklamasına göre başkent Moskova'nın kuzeyindeki Yaroslav Bölgesi'nin Ugliç kentinde gözaltına alınan Rusya vatandaşı kadın, bölgedeki HES'e terör saldırısı düzenlenmesi için bilgi toplama faaliyeti yürütüyordu.
Terör saldırısının Rusya İçişleri Bakanlığı'yla yürütülen çalışmalar sonucunda engellendiğini belirten FSB, 1987 doğumlu kadının üzerinden çıkan iletişim araçlarında Ukrayna'daki koordinatörle yapılan yazışmaların ve saldırıya ilişkin planların tespit edildiğinin altını çizdi.
FSB, elde edilen verilerin saldırının İHA'larla gerçekleştirilmesinin planlandığını gösterdiğini ekledi.
FSB, zanlının kritik tesisleri telefonla kaydettiği ve gözaltına alındığı anların görüntüsünü de paylaştı.
Terör saldırısının Rusya İçişleri Bakanlığı'yla yürütülen çalışmalar sonucunda engellendiğini belirten FSB, 1987 doğumlu kadının üzerinden çıkan iletişim araçlarında Ukrayna'daki koordinatörle yapılan yazışmaların ve saldırıya ilişkin planların tespit edildiğinin altını çizdi.
FSB, elde edilen verilerin saldırının İHA'larla gerçekleştirilmesinin planlandığını gösterdiğini ekledi.
FSB, zanlının kritik tesisleri telefonla kaydettiği ve gözaltına alındığı anların görüntüsünü de paylaştı.