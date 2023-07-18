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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230718/fsb-ukraynanin-rusyadaki-bir-hidroelektrik-santraline-yonelik-saldiri-plani-onlendi-1073654236.html
FSB: Ukrayna'nın Rusya'daki bir hidroelektrik santraline yönelik saldırı planı önlendi
FSB: Ukrayna'nın Rusya'daki bir hidroelektrik santraline yönelik saldırı planı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının talimatıyla Rusya'nın Yaroslav Bölgesi'ndeki hidroelektrik santraline (HES) yönelik saldırı için... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:50+0300
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FSB'nin açıklamasına göre başkent Moskova'nın kuzeyindeki Yaroslav Bölgesi'nin Ugliç kentinde gözaltına alınan Rusya vatandaşı kadın, bölgedeki HES'e terör saldırısı düzenlenmesi için bilgi toplama faaliyeti yürütüyordu.Terör saldırısının Rusya İçişleri Bakanlığı'yla yürütülen çalışmalar sonucunda engellendiğini belirten FSB, 1987 doğumlu kadının üzerinden çıkan iletişim araçlarında Ukrayna'daki koordinatörle yapılan yazışmaların ve saldırıya ilişkin planların tespit edildiğinin altını çizdi.FSB, elde edilen verilerin saldırının İHA'larla gerçekleştirilmesinin planlandığını gösterdiğini ekledi.FSB, zanlının kritik tesisleri telefonla kaydettiği ve gözaltına alındığı anların görüntüsünü de paylaştı.
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FSB: Ukrayna'nın Rusya'daki bir hidroelektrik santraline yönelik saldırı planı önlendi

12:50 18.07.2023 (güncellendi: 12:51 18.07.2023)
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB- Ukrayna'nın saldırı planı
FSB- Ukrayna'nın saldırı planı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının talimatıyla Rusya'nın Yaroslav Bölgesi'ndeki hidroelektrik santraline (HES) yönelik saldırı için bilgi toplayan bir kadının gözaltına alındığını duyurdu.
FSB'nin açıklamasına göre başkent Moskova'nın kuzeyindeki Yaroslav Bölgesi'nin Ugliç kentinde gözaltına alınan Rusya vatandaşı kadın, bölgedeki HES'e terör saldırısı düzenlenmesi için bilgi toplama faaliyeti yürütüyordu.

Terör saldırısının Rusya İçişleri Bakanlığı'yla yürütülen çalışmalar sonucunda engellendiğini belirten FSB, 1987 doğumlu kadının üzerinden çıkan iletişim araçlarında Ukrayna'daki koordinatörle yapılan yazışmaların ve saldırıya ilişkin planların tespit edildiğinin altını çizdi.

FSB, elde edilen verilerin saldırının İHA'larla gerçekleştirilmesinin planlandığını gösterdiğini ekledi.

FSB, zanlının kritik tesisleri telefonla kaydettiği ve gözaltına alındığı anların görüntüsünü de paylaştı.
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