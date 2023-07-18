https://sputniknews.com.tr/20230718/fenerbahceden-ayrilacak-isimler-belli-oldu-5-futbolcunun-bileti-kesildi-1073645522.html

Fenerbahçe'den ayrılacak isimler belli oldu: 5 futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe'den ayrılacak isimler belli oldu: 5 futbolcunun bileti kesildi

Transfer takviyelerine devam eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde 5... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T09:57+0300

2023-07-18T09:57+0300

2023-07-18T09:57+0300

spor

fenerbahçe

transfer

attila szalai

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Son olarak Dusan Tadic transferiyle gündeme gelen Fenerbahçe, 2023-24 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.Kadrosunda 17 yabancı bulunan ve Rodrigo Becao ile Dominik Livakovic'i bekleyen Fenerbahçe'de bu isimlerin de kadroya katılmasıyla söz konusu rakam 19'a yükselecek.Bu durumda Sarı-Lacivertliler en az 5 futbolcusuyla yollarını ayırmak durumunda kalacak.Öte yandan Fenerbahçe'de vedalaşılması planlanan yabancılar şekillenmeye başladı.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Sarı-Lacivertlilerde 5 futbolcunun bileti kesildi.Fenerbahçe'de ayrılığı beklenen futbolcuların başında Attila Szalai geliyor.Kanarya, Macar stoperi yüksek bir bonservis bedeliyle Almanya'ya göndermeye hazırlanıyor.Fenerbahçe'de vedalaşılması planlanan diğer isimler ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230716/fenerbahce-dusan-tadicle-transfer-gorusmelerine-basladi-1073578212.html

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fenerbahçe, transfer, attila szalai