https://sputniknews.com.tr/20230718/fenerbahceden-ayrilacak-isimler-belli-oldu-5-futbolcunun-bileti-kesildi-1073645522.html
Fenerbahçe'den ayrılacak isimler belli oldu: 5 futbolcunun bileti kesildi
Fenerbahçe'den ayrılacak isimler belli oldu: 5 futbolcunun bileti kesildi
Transfer takviyelerine devam eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde 5... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T09:57+0300
2023-07-18T09:57+0300
2023-07-18T09:57+0300
spor
fenerbahçe
transfer
attila szalai
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Son olarak Dusan Tadic transferiyle gündeme gelen Fenerbahçe, 2023-24 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.Kadrosunda 17 yabancı bulunan ve Rodrigo Becao ile Dominik Livakovic'i bekleyen Fenerbahçe'de bu isimlerin de kadroya katılmasıyla söz konusu rakam 19'a yükselecek.Bu durumda Sarı-Lacivertliler en az 5 futbolcusuyla yollarını ayırmak durumunda kalacak.Öte yandan Fenerbahçe'de vedalaşılması planlanan yabancılar şekillenmeye başladı.Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Sarı-Lacivertlilerde 5 futbolcunun bileti kesildi.Fenerbahçe'de ayrılığı beklenen futbolcuların başında Attila Szalai geliyor.Kanarya, Macar stoperi yüksek bir bonservis bedeliyle Almanya'ya göndermeye hazırlanıyor.Fenerbahçe'de vedalaşılması planlanan diğer isimler ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230716/fenerbahce-dusan-tadicle-transfer-gorusmelerine-basladi-1073578212.html
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fenerbahçe, transfer, attila szalai
fenerbahçe, transfer, attila szalai
Fenerbahçe'den ayrılacak isimler belli oldu: 5 futbolcunun bileti kesildi
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Transfer takviyelerine devam eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncunun takımdan ayrılması gündeme geldi.
Son olarak Dusan Tadic transferiyle gündeme gelen Fenerbahçe, 2023-24 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.
Kadrosunda 17 yabancı bulunan ve Rodrigo Becao ile Dominik Livakovic'i bekleyen Fenerbahçe'de bu isimlerin de kadroya katılmasıyla söz konusu rakam 19'a yükselecek.
Bu durumda Sarı-Lacivertliler en az 5 futbolcusuyla yollarını ayırmak durumunda kalacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de vedalaşılması planlanan yabancılar şekillenmeye başladı.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre
Sarı-Lacivertlilerde 5 futbolcunun bileti kesildi.
Fenerbahçe'de ayrılığı beklenen futbolcuların başında Attila Szalai geliyor.
Kanarya, Macar stoperi yüksek bir bonservis bedeliyle Almanya'ya göndermeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de vedalaşılması planlanan diğer isimler ise şöyle:
"Joshua King, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Joao Pedro"