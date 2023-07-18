https://sputniknews.com.tr/20230718/fahrettin-altundan-suudi-arabistan-enformasyon-bakanligiyla-imzalanan-anlasmaya-iliskin-paylasim-1073673380.html

Fahrettin Altun'dan, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'yla imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım

Fahrettin Altun'dan, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'yla imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülkelerimiz arasında medya ve... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T19:32+0300

2023-07-18T19:32+0300

2023-07-18T19:32+0300

türkiye

fahrettin altun

iletişim başkanlığı

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suudi arabistan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı arasında imzalanan, iki ülkenin medya ve iletişim alanlarında ilişkilerini geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı olması temennisinde bulundu.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari ile "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.Fahrettin Altun, iki ülke arasında medya ve iletişim alanlarında ilişkileri geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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