https://sputniknews.com.tr/20230718/fahrettin-altundan-suudi-arabistan-enformasyon-bakanligiyla-imzalanan-anlasmaya-iliskin-paylasim-1073673380.html
Fahrettin Altun'dan, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'yla imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım
Fahrettin Altun'dan, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'yla imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülkelerimiz arasında medya ve... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T19:32+0300
2023-07-18T19:32+0300
2023-07-18T19:32+0300
türkiye
fahrettin altun
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
suudi
suudi arabistan
ortadoğu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı arasında imzalanan, iki ülkenin medya ve iletişim alanlarında ilişkilerini geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı olması temennisinde bulundu.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari ile "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.Fahrettin Altun, iki ülke arasında medya ve iletişim alanlarında ilişkileri geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı uğurlu olmasını diledi.
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fahrettin altun, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, suudi, suudi arabistan, ortadoğu
fahrettin altun, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, suudi, suudi arabistan, ortadoğu
Fahrettin Altun'dan, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'yla imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında ilişkileri geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı arasında imzalanan, iki ülkenin medya ve iletişim alanlarında ilişkilerini geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari ile "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.
Fahrettin Altun, iki ülke arasında medya ve iletişim alanlarında ilişkileri geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı uğurlu olmasını diledi.