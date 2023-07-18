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https://sputniknews.com.tr/20230718/erzurumda-4-buyuklugunde-deprem-1073641191.html
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da saat 3.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Saat 3.27'de meydana gelen depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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afad, erzurum, deprem
afad, erzurum, deprem

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

04:43 18.07.2023
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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Erzurum'da saat 3.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 3.27'de meydana gelen depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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