https://sputniknews.com.tr/20230718/erzurumda-4-buyuklugunde-deprem-1073641191.html
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da saat 3.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T04:43+0300
2023-07-18T04:43+0300
2023-07-18T04:43+0300
türkiye
afad
erzurum
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Saat 3.27'de meydana gelen depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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afad, erzurum, deprem
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem
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Erzurum'da saat 3.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 3.27'de meydana gelen depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.