https://sputniknews.com.tr/20230718/erzurumda-4-buyuklugunde-deprem-1073641191.html

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da saat 3.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

afad

erzurum

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Saat 3.27'de meydana gelen depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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afad, erzurum, deprem