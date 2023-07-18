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https://sputniknews.com.tr/20230718/dpli-enginyurt-milletvekilligine-devam-eden-emekli-vekillerin-maasi-147-bin-tl-1073652468.html
DP'li Enginyurt: Milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin maaşı 147 bin TL
DP'li Enginyurt: Milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin maaşı 147 bin TL
Demokrat Partili vekil Cemal Enginyurt, emekli vekil olarak 145 bin lira maaş aldığını açıkladı. Programın sunucusu Ebru Baki, "Gerçek mi, dalga mı... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:37+0300
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ekonomi
cemal enginyurt
demokrat parti (dp)
ekonomi
emekli maaşı
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Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayında milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıkladı.Programın sunucusu Ebru Baki şaşkınlığını gizleyemedi ve tekrar miktarı sordu ve Enginyurt'tan 'evet' yanıtı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/dpli-enginyurt-eger-enflasyon-yuzde-38-ise-milletvekilliginden-istifa-ediyorum-1073213325.html
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cemal enginyurt, demokrat parti (dp), ekonomi, emekli maaşı, milletvekili
cemal enginyurt, demokrat parti (dp), ekonomi, emekli maaşı, milletvekili

DP'li Enginyurt: Milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin maaşı 147 bin TL

12:37 18.07.2023
© AA / Mehmet KamanDemokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / Mehmet Kaman
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Demokrat Partili vekil Cemal Enginyurt, emekli vekil olarak 145 bin lira maaş aldığını açıkladı. Programın sunucusu Ebru Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayında milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıkladı.
Programın sunucusu Ebru Baki şaşkınlığını gizleyemedi ve tekrar miktarı sordu ve Enginyurt'tan 'evet' yanıtı aldı.
Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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DP'li Enginyurt: Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum
5 Temmuz, 20:05
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