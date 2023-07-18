https://sputniknews.com.tr/20230718/dpli-enginyurt-milletvekilligine-devam-eden-emekli-vekillerin-maasi-147-bin-tl-1073652468.html

DP'li Enginyurt: Milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin maaşı 147 bin TL

DP'li Enginyurt: Milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin maaşı 147 bin TL

Demokrat Partili vekil Cemal Enginyurt, emekli vekil olarak 145 bin lira maaş aldığını açıkladı. Programın sunucusu Ebru Baki, "Gerçek mi, dalga mı... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T12:37+0300

2023-07-18T12:37+0300

2023-07-18T12:37+0300

ekonomi

cemal enginyurt

demokrat parti (dp)

ekonomi

emekli maaşı

milletvekili

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Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayında milletvekilliğine devam eden emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıkladı.Programın sunucusu Ebru Baki şaşkınlığını gizleyemedi ve tekrar miktarı sordu ve Enginyurt'tan 'evet' yanıtı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230705/dpli-enginyurt-eger-enflasyon-yuzde-38-ise-milletvekilliginden-istifa-ediyorum-1073213325.html

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cemal enginyurt, demokrat parti (dp), ekonomi, emekli maaşı, milletvekili