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https://sputniknews.com.tr/20230718/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073644585.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,3500 liradan, euro 29,6580 liradan güne başladı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,3480 liradan alınan dolar, 26,3500 liradan satılıyor. 29,6560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6580 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,3550 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5860 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 659 lira, çeyrek altın 2 bin 688 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 721 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.600 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.54 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.54 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.074 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230717/dolar-ve-euro-hafta-nasil-basladi-1073603193.html
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dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:16 18.07.2023
© AAeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,3500 liradan, euro 29,6580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,3480 liradan alınan dolar, 26,3500 liradan satılıyor. 29,6560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,3550 lira, euronun satış fiyatı ise 29,5860 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 659 lira, çeyrek altın 2 bin 688 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 721 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.600 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 78.54 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.54 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 30.074 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
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