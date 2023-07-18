https://sputniknews.com.tr/20230718/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1073651561.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T12:07+0300

2023-07-18T12:07+0300

2023-07-18T12:07+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere RF’den büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alınmıştır.

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