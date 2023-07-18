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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:07+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere RF’den büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alınmıştır.
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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

12:07 18.07.2023
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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere RF’den büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alınmıştır.
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