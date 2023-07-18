https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katarda-resmi-torenle-karsilandi-1073672511.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T19:18+0300

2023-07-18T19:18+0300

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türkiye

katar

politika

recep tayyip erdoğan

şeyh temim bin hamed al sani

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Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde, Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşmeye geçti.Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Bu arada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

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türkiye, katar, recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani