https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-saniye-togg-hediye-etti-1073676053.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye TOGG hediye etti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T20:47+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katarda-resmi-torenle-karsilandi-1073672511.html

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