Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-saniye-togg-hediye-etti-1073676053.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye TOGG hediye etti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T20:47+0300
2023-07-18T20:56+0300
türkiye
katar
türkiye
recep tayyip erdoğan
ortadoğu
togg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073675219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3ac4cae910c3101f2488256fc7c6f39.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/cumhurbaskani-erdogan-katarda-resmi-torenle-karsilandi-1073672511.html
türkiye
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073675219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f848533fd21d1674daaadd5c4ff59946.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
katar, türkiye, recep tayyip erdoğan, ortadoğu, togg
katar, türkiye, recep tayyip erdoğan, ortadoğu, togg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti

20:47 18.07.2023 (güncellendi: 20:56 18.07.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.
Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.
Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
1/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
2/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
3/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
4/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Lusail Sarayı'nda resmi törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı
19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала