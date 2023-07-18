Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
20:47 18.07.2023 (güncellendi: 20:56 18.07.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye TOGG hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.
الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يهدي أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيارة "توغ" التركية 🇹🇷🇶🇦— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) July 18, 2023
| #الخليج_أونلاين pic.twitter.com/bo7vxGVaXo
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.
Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.
Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
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© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
2/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
3/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
4/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
1/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
2/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
3/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
4/4
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye TOGG hediye etti.
Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.