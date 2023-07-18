https://sputniknews.com.tr/20230718/cilo-buzullarindan-yarali-kurtarilan-cift-hayatta-kalmak-icin-surekli-kendime-vurdum-1073669367.html

Cilo buzullarından yaralı kurtarılan çift: 'Hayatta kalmak için sürekli kendime vurdum'

Cilo buzullarından yaralı kurtarılan çift: 'Hayatta kalmak için sürekli kendime vurdum'

Hakkari'de, Cilo buzulların bulunduğu bölgede kaybolduktan iki saat sonra yaralı kurtarılan çiftten Kemal Avcu taburcu edilirken, eşi Gülay Avcu'nun tedavisi... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T16:56+0300

2023-07-18T16:56+0300

2023-07-18T16:56+0300

yaşam

türkiye

hakkari

buzul

cilo dağı

çökme

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Kent merkezi ile Yüksekova arasında kalan bölgedeki buzullarda gezerken şelaleye yakın bir noktada yaşanan çökme nedeniyle kaybolan, kurtarıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesinden Van'a sevk edilen Avcu çifti, yaşadıklarını anlattı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ortopedi Servisi'nden taburcu olan Kemal Avcu (43), bölgeye 18 kişilik bir kafileyle gezi amaçlı geldiklerini söyledi.'20 metre aşağıya düştük'Şelalenin bulunduğu noktada fotoğraf çektikleri esnada buz kütlesinin kırıldığını belirten Avcu, "Şelalenin önünde durmuştuk. O esnada fotoğraf çekiyorduk. Bulunduğumuz yerin altı tamamen oyulmuştu. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Durduğumuz yerin sağlam olduğunu düşünüyorduk. Bir an kendimizi boşlukta gördük. Yaklaşık 20 metre aşağı düştük. Düştüğümde ilk eşimi gördüm, kalçası kırılmıştı. Yukarıya çıkmaya çalıştım. Şelale üzerimize akıyordu. Eşimi biraz sürüklemek istedim. Güvenli bir noktaya taşıdım. Sonra tırmanarak yukarı çıktım. Elbise getirdim, ekipler gelene kadar eşimizi orada tuttum." diye konuştu.Yaşadıklarını asla unutmayacağını ifade eden Gülay Avcu da (29) yaklaşık iki saat kurtarılmayı beklediklerini aktardı.'Sürekli kendime vurdum'Donmak üzereyken kurtarıldığını belirten Avcu, o anları şöyle anlattı:Öğretmenin cesedine ulaşıldıBuz kütlesi altında kalan öğretmen Mehmet Aydın'ın da cansız bedeni bulundu.Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma, İstanbul, Bursa, Sakarya, Erzurum ile Van'dan gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını çökmenin yaşandığı noktada yoğunlaştırdı.Sabah saatlerinde Koç'un cansız bedenine ulaşan ekipler, aynı noktada Aydın'ın cenazesine de ulaştı.Ekiplerce çıkarılan cenazeler, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları hastanede önüne geldi. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı.Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Cennet Cehennem Yaylası'ndaki Cilo Buzulları bölgesinde buz kütlesi altında kalan iki kişiye, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldığı belirtildi.İki gün önce bölgeye gezi amacıyla giden 18 kişilik gruptaki 4 kişinin buzulların altında kaldığı, iki kişinin yapılan çalışmalarla sağ olarak kurtarıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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türkiye, hakkari, buzul, cilo dağı, çökme