https://sputniknews.com.tr/20230718/chpden-meclise-olaganustu-toplanti-cagrisi-1073667224.html

CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T16:07+0300

2023-07-18T16:07+0300

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politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)