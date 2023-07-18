https://sputniknews.com.tr/20230718/chpden-meclise-olaganustu-toplanti-cagrisi-1073667224.html
CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T16:07+0300
2023-07-18T16:07+0300
2023-07-18T16:07+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072523001_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_b358cd21560b6f875c68cc239db16bad.jpg
CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072523001_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9fb1ec443b882a4d12538f6b034be8ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
Abone ol
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi
CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.
Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.