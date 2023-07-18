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Çanakkale’deki orman yangınına gece havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale’deki orman yangınına gece havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale’nin merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına gece saatlerinde de havadan ve karadan müdahaleyle... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
yangın
yangın söndürme
çanakkale
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Çanakkale'de 30 saati aşan orman yangını, pazar günü saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'ne yakın ormanlık alanda çıktı. Gün boyunca rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece de ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangına karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personel ile müdahale edilirken havadan ise bir gece görüşlü yarasa helikopter müdahale sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yumakli-canakkaledeki-orman-yanginiyla-ilgili-aciklama-yapiyor-1073631592.html
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yangın, yangın söndürme, çanakkale
yangın, yangın söndürme, çanakkale

Çanakkale’deki orman yangınına gece havadan ve karadan müdahale sürüyor

01:16 18.07.2023
© İHAÇanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© İHA
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Çanakkale’nin merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına gece saatlerinde de havadan ve karadan müdahaleyle devam ediliyor.
Çanakkale'de 30 saati aşan orman yangını, pazar günü saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'ne yakın ormanlık alanda çıktı.
Gün boyunca rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece de ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangına karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personel ile müdahale edilirken havadan ise bir gece görüşlü yarasa helikopter müdahale sürüyor.
Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
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