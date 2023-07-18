https://sputniknews.com.tr/20230718/canakkaledeki-orman-yanginina-gece-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1073639346.html

Çanakkale’deki orman yangınına gece havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale’deki orman yangınına gece havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına gece saatlerinde de havadan ve karadan müdahaleyle... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T01:16+0300

2023-07-18T01:16+0300

2023-07-18T01:16+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

çanakkale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073639056_0:2:3634:2046_1920x0_80_0_0_142e1d31163f7b2b977dd6b555b67aea.jpg

Çanakkale'de 30 saati aşan orman yangını, pazar günü saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'ne yakın ormanlık alanda çıktı. Gün boyunca rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece de ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangına karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personel ile müdahale edilirken havadan ise bir gece görüşlü yarasa helikopter müdahale sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yumakli-canakkaledeki-orman-yanginiyla-ilgili-aciklama-yapiyor-1073631592.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, yangın söndürme, çanakkale